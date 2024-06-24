Негуманная цена гуманитарных наук: почему подорожала учеба в казанских вузах

На самые дорогие специальности для абитуриентов 2024 года уже сейчас нет спроса у работодателей

Фото: realnoevremya.ru

Приемная кампания в вузах Казани стартовала с новыми ценниками за обучение, в среднем стоимость учебы выросла примерно на треть. Впрочем, это не предел, больше всего подорожали гуманитарные науки. Свой ценовой рекорд здесь побил КФУ. К примеру, плата за год для специальности «Реклама и связи с общественностью» подскочила на феерическую даже для этого вуза высоту — на 61%. О цене знаний для будущих бакалавров и специалистов, местах и минимальных суммарных проходных баллах на бюджетные и платные отделения университетов и профессиональных перспективах тех, кто выбрал наиболее популярные направления, — в обзоре «Реального времени».

Дорогие юристы и журналисты



Минимальный проходной балл на бюджетное отделение по специальности «Реклама и связи с общественностью» в КФУ пока неизвестен, но он наверняка будет высоким, поскольку для желающих поступить на нее предусмотрено всего 31 бюджетное место. Платных мест втрое больше — 100, и проходной балл в 2—2,5 раза ниже, чем на другие пользующиеся спросом бюджетные специальности. Зато цена за первый курс очного обучения — 250 тысяч рублей — сопоставима только с ценой обучения по специальности «Юриспруденция», и по сравнению с 2023 годом она выросла на 95 тысяч рублей, то есть на 61,3%.

На втором месте по росту стоимости обучения в КФУ оказалась журналистика — плата за год увеличилась с 155 до 210 тысяч рублей — на 35,5%. При этом, чтобы поступить на платное отделение, достаточно набрать 120 баллов против 201 на бюджетном. Зато количество бесплатных и платных мест почти одинаково — 57 и 58.



Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КФУ Педагогическое образование (дошкольное) 140 156 73 115 165 155 10 6,5 Педагогическое образование с 2 профилями подготовки 369 161 339 115 165 140 25 17,9 Специальное (дефектологическое) образование 80 159 20 109 160 140 20 14,3 Экономика 49 229 157 109 230 190 40 21,1 Юриспруденция 118 218 111 120 250 190 60 31,6 Государственнное и муниципальное управление 15 213 29 109 200 174 26 14,9 Менеджмент 46 200 191 109 210 174 36 20,7 Политология 20 215 30 105 160 151 9 6,0 История 58 231 47 105 160 140 20 14,3 География 25 126 1 119 180 159 21 13,2 Социология 25 242 5 120 155 151 4 2,6 Журналистика 57 201 58 120 210 155 55 35,5 Издательское дело нет мест - 25 115 190 155 35 22,6 Телевидение 6 нет данных 50 115 190 167 23 13,8 Реклама и связи с общественностью 31 нет данных 100 115 250 155 95 61,3 Туризм 79 213 2 105 175 150 25 16,7 Сервис 19 226 1 109 175 150 25 16,7

КФУ в 2024 году поставил рекорд роста стоимости обучения среди казанских вузов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третьей по скорости подорожания стала как раз «Юриспруденция» — стоимость обучения на первом курсе увеличилась с 2023 года на 31,6% и достигла 250 тысяч рублей. Чтобы попасть на одно из 118 бюджетных мест, надо преодолеть планку в 218 баллов, а на платном можно оказаться, имея их вдвое меньше — 120.



Ряд специальностей подорожали незначительно. Например, «Педагогическое образование (дошкольное)» — всего на 10 тыс. рублей (6,5%). А обучение по специальности «Политология» обойдется лишь на 9 тыс. рублей (на 6%) дороже, чем в прошлом году.

«КФУ сдерживал уровень цен на протяжении четырех лет»

Ситуация в КФУ в целом вполне согласуется с ситуацией в ведущих российских вузах. Цены на обучение в них за год выросли до 20%.

— Да, действительно, стоимость обучения в среднем увеличилась, но КФУ сдерживал уровень цен на протяжении четырех последних лет, — пояснили изданию в пресс-службе университета в ответ на запрос о причинах подорожания. — Мы ежегодно улучшаем наши образовательные программы и обеспечиваем качественный учебный процесс, совершенствуем материально-техническую и лабораторную базы университета. Кроме того, мы осуществляем обновление пространств Казанского федерального университета, делая их современными и комфортными.

Ситуация в КФУ в целом вполне согласуется с ситуацией в ведущих российских вузах. Цены на обучение в них за год выросли до 20%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» попыталось выяснить взаимосвязь между стоимостью обучения и популярностью специальностей, выбираемых абитуриентами. Однако в университете прокомментировали, что выделить направления, где поток заявлений значительно ниже относительно других, невозможно. И уточнили, что зачастую конкурс обусловлен не столько популярностью специальности, сколько количеством бюджетных мест на том или ином направлении.

— Все еще популярным остается социогуманитарный блок, — добавили в пресс-службе. — Многие ребята по-прежнему выбирают ЕГЭ по обществознанию.

Бесперспективное это дело

Между тем эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в аналитическом исследовании «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах» отмечают «усиление разбалансированности спроса и предложения», которое проявляется в заметном росте числа выпускников в тех областях, где и без того прогнозируется избыток специалистов, и подчеркивают, что «в наибольшей степени такая контртенденция проявилась в исключительно гуманитарных специальностях».

По данным исследования, на фоне общего дефицита кадров в России в ближайшие 10 лет ожидается переизбыток на рынке труда выпускников вузов по следующим группам специальностей: политические науки и регионоведение (предложение превысит спрос в 7,2 раза), СМИ и информационно-библиотечное дело, в том числе специалисты по рекламе и связям с общественностью, по издательскому делу, телевидению и медиакоммуникациям (в 3 раза), политические науки (в 1,9 раза), психологические науки (в 1,9 раза), юриспруденция (в 1,7 раза), образование и педагогические науки (в 1,4 раза).

В России в ближайшие годы ожидается переизбыток выпускников по специальностям: политические науки и регионоведение, СМИ и информационно-библиотечное дело и другие. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогнозный дисбаланс (отношение предложения к спросу) по группе профессий и специальностей «Экономика и управление» составляет 105% (доля трудоустроившихся по специальности в 2023 г. — 73%), «Юриспруденция» — 166% (58%), «Образование и педагогические науки» — 144% (79%), физкультура и спорт — 143% (74%), «Сервис и туризм» — 104% (63%), «СМИ и информационно-библиотечное дело» — 300% (66%), «Социология и социальная работа» — 180% (70%), «Психологические науки» — 189% (70%), «Управление в технических системах» — 333% (74%).

Цена от вуза зависит

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % Поволжский ГУФКСИТ Педагогическое образование (профиль — физкультура) 50 188 30 98 141 135 6 4,4 Физическая культура 152 нет данных 130 142 196 188 8 4,3 Адаптивная физическая культура 83 170 60 115 196 188 8 4,3 Менеджмент нет мест - 30 132 141 135 6 4,4 Спорт 362 нет данных 110 112 196 188 8 4,3 Туризм 27 нет данных 30 98 196 135 61 45,2 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 20 нет данных 25 92 196 188 8 4,3 Сервис 25 нет данных 30 93 141 135 6 4,4

Рекорд, но пониже, чем КФУ, установил по части роста платы за обучение Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ГУФКСИТ) — за первый курс будущим специалистам в области туризма придется заплатить 196 тыс. рублей, что на 61 тыс. (45,2 %) больше, чем заплатили первокурсники год назад. Но и проходной балл на эту специальность для «платников» доступный — 96 баллов.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КНИТУ Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 24 196 15 149 161 146 15 10,3 Экономика нет мест - 30 134 178 167 11 6,6 Государственнное и муниципальное управление нет мест - 15 126 161 146 15 10,3 Менеджмент нет мест - 45 130 154 141 13 9,2 Социология 47 250 13 145 160 146 14 9,6 Реклама и связи с общественностью нет мест - 30 130 161 146 15 10,3 Туризм нет мест - 15 105 161 146 15 10,3 Сервис 57 200 13 141 161 146 15 10,3

Цена обучения зависит от вуза, а не от популярности специальности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КГЭУ Экономика нет мест - 220 125 144 120 24 20,0 Менеджмент нет мест - 115 125 144 120 24 20,0 Социология 20 нет данных 105 130 144 120 24 20,0 Реклама и связи с общественностью нет мест - 200 137 144 120 24 20,0

Не повысил плату за обучение на гуманитарных направлениях КНИТУ-КАИ — обучение по специальностям «Экономика» и «Менеджмент» будет стоить, как и в 2023 году, 140 тыс. за год.



Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КГАУ Экономика 3 262 125 109 111 106 5 4,7 Государственное и муниципальное управление нет мест - 60 116 111 106 5 4,7 Менеджмент нет мест - 45 126 111 106 5 4,7

Остальные вузы увеличили стоимость обучения в «общероссийских» рамках — на 0,9—20%.

Не повысил плату за обучение на гуманитарных направлениях КНИТУ-КАИ . Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом разброс в росте «ценника» зависит скорее от вуза, чем от специальности: к примеру, «Менеджмент» в Казанском инновационном университете им. Тимирясова подорожал менее чем на 1%, в КНИТУ — на 9,2%, в ГУФКСИТ — на 4,4%, а в КФУ — почти на 21%.

Вуз Специальность Бюджет Платное обучение Рост стоимости обучения за год мест проходной балл мест проходной балл стоимость в 2024 году, тыс. руб, очное стоимость в 2023 году, тыс. руб, очное в тыс. руб в % КИУ Педагогическое образование 17 нет данных 275 121 110 110 0 0,0 Специальное (дефектологическое) образование 8 нет данных 260 140 116 110 6 5,5 Экономика нет мест - 270 103 116 114 2 1,8 Государственное и муниципальное управление нет мест - 125 124 116 110 6 5,5 Менеджмент нет мест - 430 113 116 115 1 0,9 Туризм нет мест - 110 132 116 105 11 10,5 Сервис нет мест - 60 109 116 105 11 10,5 Юриспруденция 460 126 120 115 5 4,3

По приказу Минобрнауки

Впрочем, как выяснилось, решение о повышении стоимости обучения по многим специальностям не всегда зависит от вуза.

— Мы исполняем требование министерства образования, — пояснил «Реальному времени» проректор по образовательной деятельности Казанского-государственного архитектурно-строительного университета Илфак Вильданов. — Есть требование выйти на определенную стоимость к 2025 году по каждой укрупненной группе специальностей, поэтому ежегодно стоимость увеличивается на 15 тыс. рублей — так было в прошлом году, в этом, и такое же повышение ожидается на следующий год.

Вильданов уточнил, что минимальное повышение стоимости производится в соответствии с приказом российского Минобрнауки, по усмотрению каждый вуз может повысить плату на величину, превышающую минимальную, но ниже этой планки установить стоимость обучения не имеет права. Также он отметил, что рост платы в среднем по вузу в 2024 году составил всего 9,5%, причем вплоть до 2023 года несколько лет стоимость обучения не увеличивалась.



— От популярности той или иной специальности, конкурса, количества мест на бюджете плата за обучение не зависит, — подчеркнул он.

Для того, кто платит, баллы не имеют значения

— В любом вузе стремятся набрать максимальное количество обучающихся платно, потому что это деньги, от которых вуз очень сильно зависит, — объяснил заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин причину, по которой «проходной» балл для «платников» значительно ниже, чем для абитуриентов, идущих на бюджет.

По его словам, количество платных мест ограничено только лицензионными требованиями и физическими возможностями — количеством учебных площадей, а их у вузов достаточно: «И вузы, за исключением столичных, ведущих, не обладают достаточно высокими репутацией и возможностями, чтобы позволить себе ранжировать поступающих на платное обучение».

Что же касается спроса на специальности, заметил он, тут тоже не все так просто, поскольку сегодня сложилась ситуация, когда в школе дети вынуждены выбирать для сдачи ЕГЭ предметы попроще — информатику, обществознание, а не математику и физику. В результате отсутствие необходимых знаний впоследствии просто не позволяет им выбрать многие перспективные специальности.



Я б в начальники пошел. Где меня научат?

Университет управления «ТИСБИ» — первый негосударственный вуз в республике, который специализируется сегодня на практико-ориентированной подготовке управленческих кадров, менеджеров и бизнесменов, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. У вуза обширная партнерская сеть, в которой есть и крупные предприятия республики, участвующие в подготовке кадров, государственные органы и ведомства. Образование гуманитарного и экономического профиля можно получить на четырех факультетах: гуманитарном, факультете управления, экономическом и юридическом. Средний балл прохождения на очное обучение по вузу, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе вуза, — 210 за три экзамена.

На ряд специальностей есть бюджетные места. В 2024 году их 64 на программы бакалавриата (в том числе по направлениям «Психолого-педагогическое образование», «Гостиничное дело») и 24 — в магистратуру. Больше всего бюджетных мест на направлении «Психолого-педагогическое образование» — 25. В 2023 году, по информации от источников «Реального времени», конкурс на бюджетные места составлял в среднем 15 человек на место. Обусловлено это, скорее всего, тем, что такие места есть и на двух программистских направлениях, куда конкурс в последние годы традиционно высок.

В нынешнем году в ТИСБИ открывается обучение по трем новым направлениям.

Совместно с сетью ресторанов «Тюбетей» открывается программа подготовки «Управление предприятием общественного питания». Это проект по целевому обучению, который реализуется за счет и в интересах коммерческого партнера вуза. Студенты будут трудоустроены уже с первых курсов, из сети ресторанов в ТИСБИ придут преподаватели-практики, а по окончании учебы выпускников ждет трудоустройство.

Программа «Государственное и муниципальное управление» будет готовить менеджеров по развитию направления ЖКХ и муниципального строительства, заместителей начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами, чиновников для комитетов экономического развития и специалистов по управленческим вопросам.

«Управление качеством» поможет освоить профессии менеджера по качеству, руководителя службы качества, специалиста по сертификации и специалиста по техническому контролю продукции.

Подробнее про направления подготовки можно узнать на сайте вуза.

Традиционно популярны, по словам собеседников «Реального времени», в вузе направления «Юриспруденция», «Международные отношения» (здесь сегодня оно дается с уклоном в ВЭД и в налаживание отношений с дружественными государствами) и «Экономика». Есть и смешанные, междисциплинарные проекты: например, магистерская программа «Налоговый юрист», которая охватывает два факультета — экономический и юридический.

Ректор Университета управления «ТИСБИ» Дмитрий Поляков комментирует «Реальному времени»:

— Мы стремимся предоставлять практико-ориентированное обучение — в этом нам помогают наши многочисленные партнеры из числа коммерческих и государственных организаций. Они приглашают студентов на практику, многим предлагают работать еще в студенчестве, а после получения диплома принимают в штат. По нашим данным, 80% выпускников ТИСБИ работают по специальности, это мы считаем хорошим результатом. Наша задача — чтобы наш выпускник был подготовлен не только теоретически, но и практически, чтобы он был готовым к решению профессиональных задач.

Как поступить в 2024 году: https://www.tisbi.ru/postupit/



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