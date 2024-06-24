Негуманная цена гуманитарных наук: почему подорожала учеба в казанских вузах
На самые дорогие специальности для абитуриентов 2024 года уже сейчас нет спроса у работодателей
Приемная кампания в вузах Казани стартовала с новыми ценниками за обучение, в среднем стоимость учебы выросла примерно на треть. Впрочем, это не предел, больше всего подорожали гуманитарные науки. Свой ценовой рекорд здесь побил КФУ. К примеру, плата за год для специальности «Реклама и связи с общественностью» подскочила на феерическую даже для этого вуза высоту — на 61%. О цене знаний для будущих бакалавров и специалистов, местах и минимальных суммарных проходных баллах на бюджетные и платные отделения университетов и профессиональных перспективах тех, кто выбрал наиболее популярные направления, — в обзоре «Реального времени».
Дорогие юристы и журналисты
Минимальный проходной балл на бюджетное отделение по специальности «Реклама и связи с общественностью» в КФУ пока неизвестен, но он наверняка будет высоким, поскольку для желающих поступить на нее предусмотрено всего 31 бюджетное место. Платных мест втрое больше — 100, и проходной балл в 2—2,5 раза ниже, чем на другие пользующиеся спросом бюджетные специальности. Зато цена за первый курс очного обучения — 250 тысяч рублей — сопоставима только с ценой обучения по специальности «Юриспруденция», и по сравнению с 2023 годом она выросла на 95 тысяч рублей, то есть на 61,3%.
На втором месте по росту стоимости обучения в КФУ оказалась журналистика — плата за год увеличилась с 155 до 210 тысяч рублей — на 35,5%. При этом, чтобы поступить на платное отделение, достаточно набрать 120 баллов против 201 на бюджетном. Зато количество бесплатных и платных мест почти одинаково — 57 и 58.
Третьей по скорости подорожания стала как раз «Юриспруденция» — стоимость обучения на первом курсе увеличилась с 2023 года на 31,6% и достигла 250 тысяч рублей. Чтобы попасть на одно из 118 бюджетных мест, надо преодолеть планку в 218 баллов, а на платном можно оказаться, имея их вдвое меньше — 120.
Ряд специальностей подорожали незначительно. Например, «Педагогическое образование (дошкольное)» — всего на 10 тыс. рублей (6,5%). А обучение по специальности «Политология» обойдется лишь на 9 тыс. рублей (на 6%) дороже, чем в прошлом году.
«КФУ сдерживал уровень цен на протяжении четырех лет»
Ситуация в КФУ в целом вполне согласуется с ситуацией в ведущих российских вузах. Цены на обучение в них за год выросли до 20%.
— Да, действительно, стоимость обучения в среднем увеличилась, но КФУ сдерживал уровень цен на протяжении четырех последних лет, — пояснили изданию в пресс-службе университета в ответ на запрос о причинах подорожания. — Мы ежегодно улучшаем наши образовательные программы и обеспечиваем качественный учебный процесс, совершенствуем материально-техническую и лабораторную базы университета. Кроме того, мы осуществляем обновление пространств Казанского федерального университета, делая их современными и комфортными.
«Реальное время» попыталось выяснить взаимосвязь между стоимостью обучения и популярностью специальностей, выбираемых абитуриентами. Однако в университете прокомментировали, что выделить направления, где поток заявлений значительно ниже относительно других, невозможно. И уточнили, что зачастую конкурс обусловлен не столько популярностью специальности, сколько количеством бюджетных мест на том или ином направлении.
— Все еще популярным остается социогуманитарный блок, — добавили в пресс-службе. — Многие ребята по-прежнему выбирают ЕГЭ по обществознанию.
Бесперспективное это дело
Между тем эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в аналитическом исследовании «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах» отмечают «усиление разбалансированности спроса и предложения», которое проявляется в заметном росте числа выпускников в тех областях, где и без того прогнозируется избыток специалистов, и подчеркивают, что «в наибольшей степени такая контртенденция проявилась в исключительно гуманитарных специальностях».
По данным исследования, на фоне общего дефицита кадров в России в ближайшие 10 лет ожидается переизбыток на рынке труда выпускников вузов по следующим группам специальностей: политические науки и регионоведение (предложение превысит спрос в 7,2 раза), СМИ и информационно-библиотечное дело, в том числе специалисты по рекламе и связям с общественностью, по издательскому делу, телевидению и медиакоммуникациям (в 3 раза), политические науки (в 1,9 раза), психологические науки (в 1,9 раза), юриспруденция (в 1,7 раза), образование и педагогические науки (в 1,4 раза).
Прогнозный дисбаланс (отношение предложения к спросу) по группе профессий и специальностей «Экономика и управление» составляет 105% (доля трудоустроившихся по специальности в 2023 г. — 73%), «Юриспруденция» — 166% (58%), «Образование и педагогические науки» — 144% (79%), физкультура и спорт — 143% (74%), «Сервис и туризм» — 104% (63%), «СМИ и информационно-библиотечное дело» — 300% (66%), «Социология и социальная работа» — 180% (70%), «Психологические науки» — 189% (70%), «Управление в технических системах» — 333% (74%).
Цена от вуза зависит
Рекорд, но пониже, чем КФУ, установил по части роста платы за обучение Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ГУФКСИТ) — за первый курс будущим специалистам в области туризма придется заплатить 196 тыс. рублей, что на 61 тыс. (45,2 %) больше, чем заплатили первокурсники год назад. Но и проходной балл на эту специальность для «платников» доступный — 96 баллов.
Не повысил плату за обучение на гуманитарных направлениях КНИТУ-КАИ — обучение по специальностям «Экономика» и «Менеджмент» будет стоить, как и в 2023 году, 140 тыс. за год.
Остальные вузы увеличили стоимость обучения в «общероссийских» рамках — на 0,9—20%.
При этом разброс в росте «ценника» зависит скорее от вуза, чем от специальности: к примеру, «Менеджмент» в Казанском инновационном университете им. Тимирясова подорожал менее чем на 1%, в КНИТУ — на 9,2%, в ГУФКСИТ — на 4,4%, а в КФУ — почти на 21%.
По приказу Минобрнауки
Впрочем, как выяснилось, решение о повышении стоимости обучения по многим специальностям не всегда зависит от вуза.
Вильданов уточнил, что минимальное повышение стоимости производится в соответствии с приказом российского Минобрнауки, по усмотрению каждый вуз может повысить плату на величину, превышающую минимальную, но ниже этой планки установить стоимость обучения не имеет права. Также он отметил, что рост платы в среднем по вузу в 2024 году составил всего 9,5%, причем вплоть до 2023 года несколько лет стоимость обучения не увеличивалась.
— От популярности той или иной специальности, конкурса, количества мест на бюджете плата за обучение не зависит, — подчеркнул он.
Для того, кто платит, баллы не имеют значения
По его словам, количество платных мест ограничено только лицензионными требованиями и физическими возможностями — количеством учебных площадей, а их у вузов достаточно: «И вузы, за исключением столичных, ведущих, не обладают достаточно высокими репутацией и возможностями, чтобы позволить себе ранжировать поступающих на платное обучение».
Что же касается спроса на специальности, заметил он, тут тоже не все так просто, поскольку сегодня сложилась ситуация, когда в школе дети вынуждены выбирать для сдачи ЕГЭ предметы попроще — информатику, обществознание, а не математику и физику. В результате отсутствие необходимых знаний впоследствии просто не позволяет им выбрать многие перспективные специальности.
Я б в начальники пошел. Где меня научат?
Университет управления «ТИСБИ» — первый негосударственный вуз в республике, который специализируется сегодня на практико-ориентированной подготовке управленческих кадров, менеджеров и бизнесменов, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. У вуза обширная партнерская сеть, в которой есть и крупные предприятия республики, участвующие в подготовке кадров, государственные органы и ведомства. Образование гуманитарного и экономического профиля можно получить на четырех факультетах: гуманитарном, факультете управления, экономическом и юридическом. Средний балл прохождения на очное обучение по вузу, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе вуза, — 210 за три экзамена.
На ряд специальностей есть бюджетные места. В 2024 году их 64 на программы бакалавриата (в том числе по направлениям «Психолого-педагогическое образование», «Гостиничное дело») и 24 — в магистратуру. Больше всего бюджетных мест на направлении «Психолого-педагогическое образование» — 25. В 2023 году, по информации от источников «Реального времени», конкурс на бюджетные места составлял в среднем 15 человек на место. Обусловлено это, скорее всего, тем, что такие места есть и на двух программистских направлениях, куда конкурс в последние годы традиционно высок.
В нынешнем году в ТИСБИ открывается обучение по трем новым направлениям.
Совместно с сетью ресторанов «Тюбетей» открывается программа подготовки «Управление предприятием общественного питания». Это проект по целевому обучению, который реализуется за счет и в интересах коммерческого партнера вуза. Студенты будут трудоустроены уже с первых курсов, из сети ресторанов в ТИСБИ придут преподаватели-практики, а по окончании учебы выпускников ждет трудоустройство.
Программа «Государственное и муниципальное управление» будет готовить менеджеров по развитию направления ЖКХ и муниципального строительства, заместителей начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами, чиновников для комитетов экономического развития и специалистов по управленческим вопросам.
«Управление качеством» поможет освоить профессии менеджера по качеству, руководителя службы качества, специалиста по сертификации и специалиста по техническому контролю продукции.
Подробнее про направления подготовки можно узнать на сайте вуза.
Традиционно популярны, по словам собеседников «Реального времени», в вузе направления «Юриспруденция», «Международные отношения» (здесь сегодня оно дается с уклоном в ВЭД и в налаживание отношений с дружественными государствами) и «Экономика». Есть и смешанные, междисциплинарные проекты: например, магистерская программа «Налоговый юрист», которая охватывает два факультета — экономический и юридический.
Ректор Университета управления «ТИСБИ» Дмитрий Поляков комментирует «Реальному времени»:
— Мы стремимся предоставлять практико-ориентированное обучение — в этом нам помогают наши многочисленные партнеры из числа коммерческих и государственных организаций. Они приглашают студентов на практику, многим предлагают работать еще в студенчестве, а после получения диплома принимают в штат. По нашим данным, 80% выпускников ТИСБИ работают по специальности, это мы считаем хорошим результатом. Наша задача — чтобы наш выпускник был подготовлен не только теоретически, но и практически, чтобы он был готовым к решению профессиональных задач.
Как поступить в 2024 году: https://www.tisbi.ru/postupit/
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