Атака на Севастополь, теракт в Дагестане, новая ИТ-зона в Нижнекамске
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные 22—23 июня.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне объявил о завершении Игр БРИКС на Сабантуе в Мирном: «Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России. К сожалению, соревнования завершились. Спасибо всем участникам!» В медальном зачете Игр Россия заняла первое место, на втором — Белоруссия, на третьем — Китай. Татарстанцы завоевали 36 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей. Подробнее об итогах соревнований — в материале «Реального времени».
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- В воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре были перехвачены, однако подрыв осколочной боевой части пятой, как сообщает Минобороны, «привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя». По последним данным, пятеро погибли, еще более 150 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией. В Крыму и Севастополе понедельник объявили днем траура.
- МВД по Республике Дагестан сообщило, что накануне в 18 часов в Дербенте и Махачкале неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу, церковь и пост ДПС. Возбуждено дело о теракте. Погибли более 15 человек полицейских и несколько гражданских. Силовики ликвидировали шесть боевиков, среди которых двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который уже задержан. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
- Холдинг «Вертолеты России» 22 июня презентовал новый производственно-учебный центр на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), который позволит ежегодно готовить до 3 500 специалистов для промышленных предприятий. «Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией «Ростех» было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства», — сказал Рустам Минниханов.
- В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы возле зоны таможенного контроля на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на абхазско-российской границе. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Все участники конфликта — жители Абхазии.
- Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине дисквалифицировала нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку на два матча. После матча с Хорватией игрок произнес оскорбительный лозунг, который был направлен против македонцев и сербов.
- Депутаты Госдумы разработали законопроект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование знака «инвалид» на автомобиле. По данным авторов инициативы, в последнее время увеличилось число водителей, которые незаконно используют этот знак для бесплатной парковки в городе, из-за этого инвалиды могут не получить беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
- Первый татарин в UFC Ринат Фахретдинов одержал в промоушне четвертую победу. Он раздельным решением судей выиграл у датчанина Николаса Далби на турнире в Саудовской Аравии, который прошел в субботу.
- На совещании в Доме правительства Татарстана обсудили ход выполнения строительных работ в регионе. По состоянию на 22 июня, общий план жилищного строительства в республике выполнен на 70%, введено 2 млн 196 тыс. кв. метров.
- Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своих социальных сетях сообщил о планах по созданию в городе уникальной ИТ-зоны с высокотехнологичным оснащением. В обсуждении принимают участие все крупные организации города. По словам градоначальника, создание такой зоны придаст развитию города дополнительный импульс и поможет привлечь новые кадры. Также в ней будут организованы образовательные программы для детей.
Дарья Пинегина
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