В Латвии увидели государственную угрозу в сериале «Слово пацана»

Полиция Латвии посчитала опасным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Ведомство разослало в 70 школ Риги письма с призывом сообщать о случаях «образования школьниками банд» под его влиянием, сообщает TVNet.



Как отметила директор школы №88 в Риге Надежда Шубникова, учителя не могут знать, смотрят ли учащиеся сериал. По ее словам, пока конфликтов, на которых сериал основан, не наблюдалось.

В другой школе отметили, что привлекли социального педагога для проведения с подростками индивидуальных бесед.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера которого состоялась 9 ноября 2023 года, повествует о молодежных преступных группировках, действовавших в Казани в конце 1980-х.

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Маргарита Головатенко