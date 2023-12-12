Итоги дня: 30-летие Конституции, у Росгвардии появятся добровольцы, приговор замглавы МЧС Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 декабря:
- В России отпраздновали 30-летие Конституции. Президент страны Владимир Путин на встрече с судьями КС напомнил, что Основной закон принимался в тяжелое время, «связанное с острым гражданским, политическим противостоянием», и заявил, что сейчас он «работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям».
- Госдума в третьем чтениии приняла закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. Их смогут создавать по решению президента России. Привлекать их будут для выполнения разных задач в области обороны.
- Советский райсуд Казани вынес приговор по делу замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко и его приятеля-бизнесмена Константина Кабальнова. Первый получил 4,5 года колонии общего режима, второй — условный срок в 3 года с испытательным в 2 года. Оба признаны виновными в мошенничестве на 1,3 млн рублей, а замминистра — еще и в злоупотреблении полномочиями.
- Приговор бывшему депутату Госсовета Татарстана Рустему Хасанову вступил в силу. В Верховном суде республики его пытались оспорить и прокуратура, и сам осужденный за покупку и хранение наркотиков.
- Московский суд по ходатайству следствия продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 16 февраля 2024 года. Он проходит по 15 эпизодам уголовного дела об особо крупном мошенничестве.
- Верховный суд Татарстана прекратил уголовное преследование экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой за отсутствием состава преступления, но лишь по одному из трех эпизодов ее дела о злоупотреблениях по сделкам на 890 млн рублей. Как районный суд парировал ссылки на мировой финансовый кризис, осужденная комментировала действия «уважаемых госкорпораций» и просила прокуроров обратить внимание на «распил» стратегических активов — в репортаже «Реального времени».
- Татарстан получит из федерального бюджета 125,9 млн рублей на достижение показателей госпрограммы «Развитие туризма». Еще 25,9 млн рублей на эти цели выделят из республиканского бюджета.
- В Татарстане по предложению министра культуры республики Ирады Аюповой проведут перепись мастеров народно-художественных промыслов. Ожидается, что к ней приступят во втором квартале 2024 года.
- В Казани завершили строительство остановочного павильона у парка имени Горького, на нем уже включили подсветку. Для ожидания общественного транспорта он пока не открыт. Закрытым остается и подземный пешеходный переход. Работы по обновлению входной группы парка шли с весны.
- В Татарстане умер президент Содружества строителей и Союза строителей республики Рим Халитов. Ему было 78 лет. Прощание с ним прошло в Казани.
- За год куриные яйца в Татарстане подорожали в полтора раза. Средняя цена на начало декабря превысила 100 рублей за упаковку из 10 штук.
- Арбитражный суд Москвы признал банкротом некогда крупнейшего российского сотового ретейлера ООО «Связной». Обязательства должника составляли порядка 53,9 млрд рублей.
- В России расширили перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. В него попали велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки и другие изделия.
- Решение о корректировке программы льготной ипотеки в России могут принять до конца 2023 года. Правительство страны дорабатывает проект постановления.
- США ввели санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физлиц. В их числе два казанских предприятия и одно высокогорское: АО «Казанcкий завод компрессорного машиностроения», АО «Промтех-Казань» и ООО «Аэрокон».
- В России с начала 2023 года предотвратили 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия.
- Еврокомиссия утвердила предложение по использованию доходов от замороженных активов Банка России для помощи Украине. Оно содержит только предварительные шаги и требует согласования всех стран-членов ЕС.
- Ильхам Алиев может быть переизбран президентом Азербайджана. Его кандидатуру на внеочередные выборы главы государства выдвигает правящая партия.
- Кабмин Финляндии решил открыть два КПП на границе с Россией: «Ваалимаа» и «Ниирала». Решение действительно до 14 января.
Ключевые события 657-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ около Кирово (ДНР), а также н. п. Петровское и Червоная Диброва (ЛНР). На Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области.
- На Запорожском направлении отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины. Нанесено огневое поражение 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Новоселовки.
- На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Марьинки. На Южно-Донецком направлении отражена атака и нанесено огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады у Новомихайловки.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах. Уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураБизнесЭкономикаБюджетНедвижимостьСпорт
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