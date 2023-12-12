Госдума приняла закон о добровольческих формированиях Росгвардии

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. Информация размещена на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования на основании решения президента России. Их будут привлекать для выполнения разных задач в области обороны во время мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и так далее.

Участники формирований и члены их семей могут рассчитывать на такой же объем социальных гарантий и льгот, которые имеют добровольцы Минобороны России.



realnoevremya.ru (архив)

Пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, внесли на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Один из авторов поправок — председатель Комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В октябре закон приняли в первом чтении, на прошлой неделе — во втором.

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Айрат Назипов