Еврокомиссия утвердила механизм использования замороженных российских активов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. Оно содержит только предварительные шаги и требует согласования всех стран-членов ЕС.

— Из-за иммобилизации все инвестиции Центробанка России, например шестимесячные облигации, были аккумулированы на счетах депозитариев, а со временем эти активы генерируют все больше прибыли… Мы считаем законным рассматривать эти доходы, поскольку они возникли в результате иммобилизации, доступными для оплаты нами программ по реконструкции и восстановлению Украины, — ссылается «РИА Новости» на источник в ЕК.

Европейская комиссия не будет публиковать предложение по активам из соображений конфиденциальности.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В ноябре Еврокомиссия завершила подготовку 12-го пакета санкций против России. В нем сделали упор на персональные санкции, экономические и секторальные ограничения.

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Айрат Назипов