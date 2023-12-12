Сотового ретейлера «Связной» признали банкротом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ретейлера ООО «Связной» признали банкротом, такое решение принял Арбитражный суд Москвы.



Начальная процедура банкротства — наблюдение — была введена в отношении компании в июне по ее собственному заявлению. Обязательства должника составляли порядка 53,9 млрд рублей.

Временный управляющий «Связного» Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что признаки преднамеренного банкротства выявили в ходе финансового анализа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

О намерении ООО «Сеть Связной» обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве стало известно в феврале. Среди кредиторов ретейлера в сообщении были указаны «Совкомбанк», «Альфа-Банк», ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

В 2022 году к «Связному» было подано несколько крупных исков. Так, в январе 2023 года суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа.

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Маргарита Головатенко