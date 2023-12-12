В Казани завершили строительство остановочного павильона у парка Горького

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани завершили строительство остановочного павильона у входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. С объекта убрали строительные леса — накануне они еще стояли там, признаки каких-либо работ отсутствуют, убедился корреспондент «Реального времени».

На павильоне также включили подсветку. Для ожидания общественного транспорта он еще не открыт, хотя прохожих там можно заметить. Закрытым остается и подземный пешеходный переход, ведущий на другую сторону улицы Николая Ершова.

Сроки открытия павильона и подземного перехода неизвестны. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

О том, что строительство остановочного павильона у входной группы парка Горького вышло на финишную прямую, казанские власти сообщили в начале прошлого месяца. К началу ноября завершили конструктивные работы, строители занимались отделкой.



— Сам комплекс объединит вход в переход и остановку, поэтому спуск внутри тоже обновляется, — уточняли в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Входную группу за павильоном также обновили. Там уложили новую брусчатку, установили антипарковочные столбики, высадили кустарники.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Работы по ее обновлению стартовали в апреле 2023 года.

На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького направили 331,4 млн рублей. Дороже в Казани в этом году обошелся только велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров — 337,9 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина