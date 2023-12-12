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В Казани завершили строительство остановочного павильона у парка Горького

14:05, 12.12.2023 13
В Казани завершили строительство остановочного павильона у парка Горького
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани завершили строительство остановочного павильона у входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. С объекта убрали строительные леса — накануне они еще стояли там, признаки каких-либо работ отсутствуют, убедился корреспондент «Реального времени».

На павильоне также включили подсветку. Для ожидания общественного транспорта он еще не открыт, хотя прохожих там можно заметить. Закрытым остается и подземный пешеходный переход, ведущий на другую сторону улицы Николая Ершова.

Сроки открытия павильона и подземного перехода неизвестны. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

О том, что строительство остановочного павильона у входной группы парка Горького вышло на финишную прямую, казанские власти сообщили в начале прошлого месяца. К началу ноября завершили конструктивные работы, строители занимались отделкой.

— Сам комплекс объединит вход в переход и остановку, поэтому спуск внутри тоже обновляется, — уточняли в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Входную группу за павильоном также обновили. Там уложили новую брусчатку, установили антипарковочные столбики, высадили кустарники.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Работы по ее обновлению стартовали в апреле 2023 года.

На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького направили 331,4 млн рублей. Дороже в Казани в этом году обошелся только велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров — 337,9 млн рублей.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 12 дек
    ужасно,не туалета,не молельной комнаты.
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    Анонимно 12 дек
    Корстон рядом, в парке туалет есть
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    Анонимно 12 дек
    Вы считаете что на остановках городского транспорта должны быть молельные комнаты и туалеты?
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    Анонимно 12 дек
    Не держание? На каждом шагу вам нужны туалеты и молельные комнаты?
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    Анонимно 13 дек
    Недержание слитно пишется. Не позорьтесь!
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  • Анонимно 12 дек
    Наконец-то! Дома и те строят быстрее
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    Анонимно 12 дек
    по длительности стройки ожидала увидеть что-то более впечатляющее
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    Анонимно 12 дек
    зебру убрали что ли, да? удобно было
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    Анонимно 12 дек
    нет пока
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    Анонимно 13 дек
    Зебры вообще надо отовсюду убрать.
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  • Анонимно 12 дек
    строили и строили и наконец достроили, уж лучше так, чем стройка бесконечная
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  • Анонимно 13 дек
    Я вообще не понимаю - для чего было нужно это монструозное сооружение! Денег девать некуда? Во-первых вид на памятник павшим теперь частично закрывается этим стеклянным павильоном(кстати памятник ,его территория утопает в снегу и я недавно там шёл - даже вечный огонь выключен!!! И этот павильон отвлекает на себя внимание. И зачем он такой огромный? Во-вторых очень долго строили, лишили людей подземного перехода, а водителям добавили тем самым лишний светофор. Это никуда не годится - никакая
    стройка не должна мешать жителям так надолго!
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  • Анонимно 13 дек
    Пустячный обьект но так долго строили!
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