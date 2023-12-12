Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

Кабмин Финляндии решил открыть два КПП на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет «РИА Новости».

Речь идет о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». В правительстве уточнили, что решение об открытии пропускных пунктов действительно до 14 января.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

Финляндия начала закрывать границы с Россией с середины ноября, объясняя это «наплывом беженцев из других стран». Утром 19 ноября финская сторона закрыла КПП «Вартиус» из-за его перегруженности. Позднее власти страны решили закрыть еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в Мурманской области.

Уже к концу месяца правительство Финляндии приняло решение до 13 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев.

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Айрат Назипов