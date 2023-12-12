Под санкции США попали еще три татарстанские компании

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

США ввели санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физлиц. В их числе два казанских предприятия и одно высокогорское.

Под рестрикции попали: АО «Казанcкий завод компрессорного машиностроения», АО «Промтех-Казань» и ООО «Аэрокон».

Еще в список включили «Экспобанк», золотодобывающую компанию «Высочайший», липецкего автопроизводителя «Моторинвест» и других.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе под санкции США попали две компании из ОЭЗ «Алабуга»: «Альбатрос» (занимается производством беспилотников) и «Дельфин Алабуга» (выпускает моторные лодки).

В ноябре сообщалось, что США ввели санкции против российских компаний и морских судов, в частности они коснулись нефтяного танкера «Казань».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов