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Под санкции США попали еще три татарстанские компании

18:52, 12.12.2023 4
Под санкции США попали еще три татарстанские компании
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

США ввели санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физлиц. В их числе два казанских предприятия и одно высокогорское.

Под рестрикции попали: АО «Казанcкий завод компрессорного машиностроения», АО «Промтех-Казань» и ООО «Аэрокон».

Еще в список включили «Экспобанк», золотодобывающую компанию «Высочайший», липецкего автопроизводителя «Моторинвест» и других.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе под санкции США попали две компании из ОЭЗ «Алабуга»: «Альбатрос» (занимается производством беспилотников) и «Дельфин Алабуга» (выпускает моторные лодки).

В ноябре сообщалось, что США ввели санкции против российских компаний и морских судов, в частности они коснулись нефтяного танкера «Казань».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 дек
    золотодобывающую компанию «Высочайший
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/298152-pod-sankcii-ssha-popali-esche-tri-tatarstanskie-kompanii - это уже не Казань, похоже
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  • Анонимно 12 дек
    Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона снова не согласна?
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    Анонимно 12 дек
    экономист от Бога. курс устанавливается рынком, если ввести жесткое регулирование с высоким курсом - возникнет дисбаланс спроса и предложения и валюта вообще вся исчезнет. Или китайцы дураки что юань держат значительно ниже доллара чтобы конкурировать с японскими, европейскими и американскими товарами?) Хотя кому я это пишу... Все равно не поймет
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    Анонимно 13 дек
    Скорее будет один фунт равен тысяче рублей.
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