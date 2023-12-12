Умер президент Союза строителей Татарстана Рим Халитов

В Татарстане умер президент Содружества строителей и Союза строителей республики Рим Халитов. Ему было 78 лет.

Рим Халитов родился 3 февраля 1945 года в деревне Верхне-Новокутлумбетьево Матвеевского района Оренбургской области. Образование получил в Казанском инженерно-строительном институте.

Президентом Союза строителей Татарстана Рим Халитов стал в 2005 году. В 2009-м он занял аналогичный пост в Содружестве строителей республики.



Прощание с Римом Халитовым проходит в Казани в эти минуты, сообщают chelny-biz.ru. В 1970-е он руководил штабом Всесоюзной ударной комсомольской стройки КАМАЗа и Набережных Челнов.

Рим Халитов награжден медалями «За верность Отечеству и Флоту», «200 лет МВД», «200 лет Министерству обороны», «70 лет Северному флоту», «В память 1000-летия Казани», «За службу в подводных силах», «За содружество во имя спасения» и так далее.



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Татьяна Демина