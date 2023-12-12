Суд Татарстана утвердил условный срок за наркотики экс-депутату Госсовета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане вступил в силу приговор бывшему депутату Госсовета республики Рустему Хасанову. В Верховном суде республики его пытались оспорить и прокуратура, и сам осужденный за покупку и хранение наркотиков, передает журналист «Реального времени».



Напомним, 3 ноября Московский райсуд Казани признал экс-депутата и бизнесмена Хасанова виновным в покупке и хранении 1,88 г мефедрона и приговорил его к 1 году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и конфискацией орудия преступления — «айфона». Согласно приговору, именно с этого гаджета 17 сентября 2023 года осужденный через интернет совершил покупку синтетического наркотика за 4 тысячи рублей, а потом отправился на указанное виртуальным продавцом место наркотайника — в лесном массиве на улице Беломорской. При выходе из леса был замечен полицейскими, выкинул пакетик из кармана, но в результате получил административный штраф 4 тысячи за отказ от медосвидетельствования и уголовное дело.

После случившегося Хасанов добровольно сложил депутатские полномочия. Вину он полностью признал, в последнем слове на суде назвал свой поступок «идиотской выходкой».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При рассмотрении дела в особом порядке адвокат обвиняемого Руслан Игнатьев просил о прекращении преследования с назначением судебного штрафа. Он отмечал: Хасанов оказал полное содействие следствию и загладил вред перед обществом и государством, сделав благотворительный взнос продуктами в адрес межрегиональной организации «Многодетные семьи Татарстана».

После приговора Хасанов подал апелляционную жалобу, считая, что у суда были все основания для прекращения дела. Гособвинитель по делу Виктория Аюпова, в свою очередь, направила представление о том, что назначенное экс-депутату наказание является слишком мягким. В прениях она запрашивала условный срок в 1 год и 3 месяца.

Об опасностях синтетических наркотиков «Реальному времени» рассказал оперативник наркополиции Татарстана.