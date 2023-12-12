В России расширили перечень детских товаров, облагаемых льготами НДС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России расширили перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Список таких товаров пополнили велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.

Рассчитывается, что решение повысит доступность товаров для детей, а еще поддержит отечественных производителей.

Постановление должно поспособствовать реализации плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, которое кабмин утвердил в 2020 году. Ожидается, что план повысит качество, безопасность и доступность товаров для детей, а еще увеличит долю отечественной продукции на российском рынке.

В России этим летом разработали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. В первой редакции стандарта появится классификация товаров по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и др. — всего более 20 категорий.

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Маргарита Головатенко