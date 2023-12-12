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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 30-летием Конституции России

08:52, 12.12.2023
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 30-летием Конституции России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 30-летием Конституции России. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале, прикрепив к нему короткое видео.

— 30 лет основному закону нашей страны! С днем Конституции Российской Федерации! Россия Федерациясе Конституциясе көне белән! — написал он.

С Днем Конституции России поздравил также прокурор Татарстана Альберт Суяргулов:

— Праздник символизирует силу и единство нашего народа, а также верность традиционным общечеловеческим ценностям и принципам. Конституция является главным законом нашей страны, который гарантирует права и свободы человека и гражданина, определяет основы государственности и общественного устройства.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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