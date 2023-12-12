Блогер Аяз Шабутдинов проходит по 15 эпизодам мошенничества

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову следствие предъявило обвинение в совершении 15 мошенничеств в отношении своих учеников. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас Таганский районный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста Аязу Шабутдинову. На заседании следователь заявил, что в отношении фигуранта уголовного дела написали еще 25 заявлений. По всем обращениям правоохранительные органы проводят проверку.

Следователи попросили суд продлить бизнес-тренеру меру пресечения до 16 февраля. Адвокаты настаивают на домашнем аресте.

realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили 16 октября. Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября, а позднее отправили в СИЗО до 16 декабря.

Защита Аяза Шабутдинова обжаловала арест блогера. Адвокаты просили смягчить ему меру пресечения и заявили о готовности внести залог в размере 15 миллионов рублей. Суд оставил предыдущее решение без изменений и оставил бизнес-тренера в СИЗО.

Фигурант уголовного дела считает недоразумением свое задержание. Ситуацию с обыском и возбуждением уголовного дела он назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».

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Айрат Назипов