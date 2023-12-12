В России до конца года могут принять решение о корректировке льготной ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение о корректировке программы льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года. Об этом сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков.



По его словам, правительство сейчас дорабатывает проект постановления. По этому поводу идут дискуссии. Он обратил внимание, что, с одной стороны, ипотечный рынок в стране перегрет и качество кредитного портфеля сильно снизилось, ЦБ пытается охладить кредитование, а льготный ипотечный портфель растет рекордными темпами.

— Но, с другой стороны, мы понимаем, что это социально значимый инструмент. Граждане рассчитывают на эти программы, нам важно, чтобы решения, которые будут приняты, были приняты аккуратно и взвешенно. Поэтому до сих пор идут дискуссии, и вопрос прорабатывается, — приводит его слова «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы в России бессрочными по аналогии с сельской ипотекой — при наличии лимитов. Он обратил внимание, что, когда срок их действия подходит к концу, начинается ажиотаж среди желающих прибрести жилье.

Татарстан оказался на 24-м месте в рейтинге российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Семье, проживающей в республике, предстоит копить на первоначальный взнос по ипотеке не менее 4,8 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов считает, что закрытие программы льготной ипотеки после 1 июля следующего года приведет к потере как минимум двух третей ипотечного спроса россиян. По его словам, лишь у небольшой части населения есть возможность приобретать жилье в новостройках, а на первичный рынок приходится 60—80% продаваемого в кредит жилья.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко