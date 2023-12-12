В России с начала года предотвратили 146 терактов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с начала 2023 года предотвратили 228 террористических преступлений, 146 из них — теракты, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

— Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских, — приводит его слова ТАСС.

Заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 110 млн рублей. В интернете удалили более 15,5 тыс. материалов террористического содержания.

В октябре в Татарстане правоохранительные органы задержали троих молодых мужчин, подозреваемых в поджоге оборудования на Куйбышевской железной дороге. На допросе они рассказали, что поджог был устроен по заданию человека, который связался с ними в мессенджере Telegram.

Следственный комитет России в октябре завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Установлено, что преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением специальной военной операции.



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Маргарита Головатенко