Аяз Шабутдинов встретит Новый год в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таганский районный суд Москвы принял решение оставить бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в СИЗО. Он будет находиться под стражей как минимум до 16 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.

Продлить арест суд попросил следователь. Он мотивировал это тем, что следствию нужно провести обыски, выемки, допросить потерпевших, свидетелей, а также провести очные ставки.

С этой точкой зрения не согласился его защитник. Он говорил, что для допросов свидетелей присутствие Аяза Шабутдинова не требуется, по этой причине адвокат попросил отпустить его подзащитного под домашний арест.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Блогер-миллионник проходит по 15 эпизодам дела об особо крупном мошенничестве. Дело на него возбудили 16 октября. 4 ноября Аяза Шабутдинова задержали.

По последним данным, в отношении фигуранта уголовного дела написали еще 25 заявлений в полицию. По всем обращениям правоохранительные органы проводят проверку.



Один из учеников Шабутдинова рассказал «Реальному времени», какие советы дает блогер на своих лекциях, уделяет ли он внимание студентам и справедливо ли его «клеймить мошенником».



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Айрат Назипов