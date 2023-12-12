Ильхама Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана
Ильхам Алиев может быть переизбран президентом Азербайджана. Его кандидатуру на внеочередные выборы главы государства выдвигает правящая партия, пишет «РИА Новости».
На выборах Ильхам Алиев будет участвовать от партии «Ени Азербайджан», рассказал заместитель ее председателя Таир Будагов.
Напомним, Ильхам Алиев, действующий президент Азербайджана, 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. Они пройдут в следующем году 7 февраля.
Пост президента Азербайджана Ильхам Алиев занимает с 31 октября 2003 года. На выборах он побеждал четыре раза — в 2003-м, 2008-м, 2013-м и 2018 годах.
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