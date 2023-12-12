«Приговорить к 4,5 года колонии»: замглавы МЧС Татарстана Степущенко взяли под стражу в суде Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани вынес приговор по делу замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко и его приятеля-бизнесмена Константина Кабальнова. Первый наказан 4,5 года колонии общего режима, второй получил условный срок в 3 года с испытательным в 2 года. Оба признаны виновными в мошенничестве на 1,3 млн рублей, а замминистра — еще и в злоупотреблении полномочиями, передает из суда журналист «Реального времени».



Также суд удовлетворил гражданский иск МЧС на сумму 42,8 млн рублей к Степущенко.

От наказания еще по трем эпизодам суд освободил осужденных ввиду истечения срока давности. Речь о вменявшемся Степущенко эпизоде 2012—2013 годов о злоупотреблении полномочиями с госконтрактами на 42,8 млн рублей по оборудованию речевыми сиренными установками 197 потенциально опасных зон республики и обвинении в помехах бизнесу с понуждением компании «Территория безопасности» в 2019 году к выполнению части работ безвозмездно. У Кабальнова истек срок давности по обвинению в подделке документов.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Замглавы МЧС и его адвокаты настаивали на полном оправдании, Кабальнов же признавал вину в мошенничестве, но категорически отрицал подделку.

За время следствия оба успели побывать под стражей. На момент оглашения приговора Степущенко находился под домашним арестом, Кабальнов — под подпиской.

Напомним, в ходе прений гособвинитель Алмаз Сагитзянов запросил для Олега Степущенко 7,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, а для Константина Кабальнова — 4 года колонии.

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Ирина Плотникова