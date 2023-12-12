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Яйца в Татарстане за год подорожали в полтора раза

17:08, 12.12.2023
Яйца в Татарстане за год подорожали в полтора раза
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за год куриные яйца подорожали на 52%, или в полтора раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Ценник вырос на 35,7 рубля.

На 5 декабря 2022 года средняя цена упаковки из десяти куриных яиц оценивалась в 68,45 рубля. К 4 декабря 2023-го она достигла 104,15 рубля.

За период с 27 ноября по 4 декабря средний ценник на куриные яйца вырос в регионе на 4,28%. Неделей ранее рост составил 5,25%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане и некоторых других регионах России управления ФАС уже занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца. При выявлении нарушений возбудят дело.

ФАС России предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Три сети поддержали идею.

Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».

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Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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