Итоги дня: новые регионы пойдут на выборы президента, лаборатория в Казани, стартап-студия КФУ перейдет КАМАЗу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 11 декабря:
- ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В Министерстве обороны России и ФСБ также считают возможным проведение избирательной кампании в данных субъектах РФ.
- Президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах. Своим мнением он поделился в ходе онлайн-встречи с получателями арктической ипотеки.
- Более 16 тысяч жителей Татарстана приняли участие в дополнительных выборах депутатов муниципальных образований, которые состоялись 10 декабря. Избирательная кампания охватила 15 районов республики.
- Рустам Минниханов встретился с акимом Абайской области Казахстана Нурланом Уранхаевым. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, автомобилестроения, газомоторного топлива, нефтехимии, сельского хозяйства, информатизации и в ряде других областей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан в республике. Под ним понимается деятельность «по формированию патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».
- В Казани откроют первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР. В планах также внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения и создание нового центра «Халяль».
- В Казани по программе капитального ремонта многоквартирных домов в текущем году обновили 207 зданий. На работы потратили 2,7 млрд рублей. В следующем году в городе должны отремонтировать 163 дома за 2,4 млрд рублей.
- В столице Татарстана появится главный архитектор города на общественных началах. Этот пост займет сооснователь и руководитель WALL Рубен Аракелян. По задумке, главный архитектор Казани будет заниматься экспертизой и оценкой принимаемых в городе решений.
- Депутаты Госсовета Татарстана на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию ломали копья вокруг инициативы республиканского кабмина отобрать полномочия в области градостроительной деятельности у муниципалитетов и передать их органам государственной власти Татарстана. В нашем репортаже — подробности обсуждения законопроекта о перераспределении полномочий, планируемые сроки их передачи и причины, по которым для Казани эта процедура откладывается на год.
- Проектирование первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань завершено. Трасса уже внесена в схему территориального планирования Российской Федерации.
- Суд отказал МВД в заочном аресте основателя казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова. Ущерб в размере 20 млн рублей потерпевшему — компании «Промтехноком» — полностью погашен.
- Новым начальником Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана стал Константин Тихонравов. Он родился в 1969 году в Казани. На протяжении карьеры он занимал руководящие должности в различных структурах. Является кандидатом социологических наук.
- Университетская стартап-студия, совместный проект КФУ и КАМАЗа, переходит под полный контроль челнинского автогиганта. Суть концепции студии была в том, что в ее рамках молодые разработчики могли реализовывать свои бизнес-идеи за счет ресурсов вуза и автопредприятия, оставаясь основателями стартапов, но отдавая студии все права. Руководитель проекта, экс-директор ИТ-парка Александр Борисов, покинул свой пост. Новым гендиректором студии назначен специалист с автомобильного предприятия.
- Минсельхоз Татарстана разработал новые меры поддержки агропромышленного комплекса на 2024 год. Деньги получат как владельцы племенного скота, так и те, кто содержит маточное товарное поголовье. Сколько миллионов раздадут владельцам крупного рогатого скота и почему сельхозпроизводителям нужны не деньги, а контроль цен — в материале «Реального времени».
- В общественных пространствах Казани в новогодние каникулы покажут театрализованные представления за 1,8 млн рублей. Запланировано шесть концертов под названием «Автобус чудес» на ул. Баумана, в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Крылья Советов», на ул. Мира и в ЖК «Салават купере».
- При аномально холодной погоде, которая установилась в Татарстане с 6—7 декабря, среднесуточные температуры опустились ниже нормы на 9—28 градусов. Вечером, 11 декабря, а также ночью и утром 12 декабря на востоке республики ожидаются морозы до -25..-30 градусов. Однако уже на этой неделе температурный фон в Татарстане начнет повышаться. В выходные синоптики прогнозируют снег, метель и сильный ветер.
- В Татарстане для помощи жителям сектора Газа собрали 53 млн рублей. Деньги собирает благотворительный фонд «Закят». Гендиректор фонда Булат Марданов встретился со студентами из Газы, проживающими в Казани.
- В 2023 году во всем мире произошло не менее 183 региональных конфликтов. Это самый высокий показатель за последние три десятилетия, выяснил британский Международный институт стратегических исследований (IISS). Число жертв, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 14%, количество случаев насилия — на 28%.
Ключевые события 656-го дня специальной военной операции на Украине:
- Спецслужбы Украины готовят против России провокацию с применением химических веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. По его словам, Киев через украинскую компанию «Реалаб» закупил в Германии в октябре — ноябре партию химических веществ.
- На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделении Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Шевченко Донецкой Народной Республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесРозничная торговляТехнологииЭкономикаФинансыНедвижимостьПромышленностьАгропром
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