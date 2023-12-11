Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке — ее предлагал Рустам Минниханов

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше шести миллионов рублей в регионах. Такое мнение он выразил в ходе онлайн-встречи с получателями арктической ипотеки.

Соответствующую идею главе государства озвучил один из участников встречи. Мужчина попросил повысить максимальный порог кредита с 6 до 9 миллионов рублей.

— Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно, — сообщил президент.

На прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить максимальный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 млн рублей. Глава республики также предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой.

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Айрат Назипов