В Казани за год капитально отремонтировали 207 домов за 2,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за 2023 год по программе капитального ремонта многоквартирных домов обновили 207 домов, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике». На работы потратили 2,7 млрд рублей.

В частности, на эти средства в Казани заменили и обновили 81 кровлю, в 62 многоквартирных домах заменено отопление. У 48 объектов привели в порядок фасады. В 54 домах появились 152 новых лифта.



Среди отремонтированных в Казани многоквартирных домов два объекта культурного наследия — по ул. Театральной, 5 и по Ульянова-Ленина, 31. В работах на всех многоквартирных домах задействовали 37 подрядчиков.

— Программа этого года завершена, — заявил Искандер Гиниятуллин, уточнив, что в 2024 году в городе должны отремонтировать 163 дома за 2,4 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Искандер Гиниятуллин напомнил, что до 2026 года в столице Татарстана по программе капремонта многоквартирных домов намерены обновить 554 дома. Объем финансирования работ превышает 7 млрд рублей.

Напомним, Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год к началу зимы. По программе обновили 726 объектов.



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Татьяна Демина