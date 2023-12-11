В Минэкологии Татарстана назначили начальника Центрального территориального управления
Новым начальником Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана стал Константин Тихонравов. Его представил коллективу министр экологии Александр Шадриков, сообщает пресс-служба ведомства.
Константин Тихонравов родился в 1969 году в Казани. Высшее образование получил в Казанском финансово-экономическом институте. На протяжении карьеры он занимал руководящие должности в различных структурах. Является кандидатом социологических наук.
В подчинении у Константина Тихонравова два заместителя: Александр Виноградов и Руслан Аллахвердеев.
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