В Минэкологии Татарстана назначили начальника Центрального территориального управления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новым начальником Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана стал Константин Тихонравов. Его представил коллективу министр экологии Александр Шадриков, сообщает пресс-служба ведомства.

Константин Тихонравов родился в 1969 году в Казани. Высшее образование получил в Казанском финансово-экономическом институте. На протяжении карьеры он занимал руководящие должности в различных структурах. Является кандидатом социологических наук.

В подчинении у Константина Тихонравова два заместителя: Александр Виноградов и Руслан Аллахвердеев.

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Айрат Назипов