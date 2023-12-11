Исследование: в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В 2023 году во всем мире произошло не менее 183 региональных конфликтов. Это самый высокий показатель за последние три десятилетия. Об этом говорится в ежегодном отчете о вооруженных конфликтах британского Международного института стратегических исследований (IISS).

Число жертв по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%, количество случаев насилия — на 28%.

В отчете говорится, что «это указывает на все более проблемную ситуацию во многих частях мира с точки зрения гуманитарных потребностей, стабилизации и восстановления».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Помимо этого, в мире на сегодняшний день действует более 450 вооруженных группировок, часть из которых имеет местное или региональное доминирование, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Около 195 миллионов человек проживали под их полным или непостоянным контролем.

В качестве основных причин конфликтов авторы отчета указывают внутренний терроризм, споры из-за территорий, рост числа преступных и вооруженных группировок, криминальное соперничество, а также климатический кризис.

Кроме этого, в отчете сообщается, что из-за сложной геополитической ситуации, влияние ООН значительно ослабло.



Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на брифинге в Женеве сообщал, что в мире в текущий момент насчитывается 55 вооруженных конфликтов. По его словам, этот показатель является рекордным со времен Второй мировой войны.

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Илина Хакимова