Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с акимом Абайской области Казахстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с акимом Абайской области Казахстана Нурланом Уранхаевым. Они обсудили в казанском Кремле вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, повестка сотрудничества достаточно обширная. Стороны могут взаимодействовать в сферах энергетики, промышленности, автомобилестроения, газомоторного топлива, нефтехимии, сельского хозяйства, информатизации и в ряде других областей.

Еще раис Татарстана отметил важность расширения взаимодействия в области культуры, науки, образования, туризма и спорта. Например, в городе Семей функционирует Татарская школа искусств. Там установлены памятник Габдулле Тукаю и бюст Мусы Джалиля. В свою очередь, в Казани в следующем году планируется установить бюст казахского общественного деятеля, поэта, писателя Абая Кунанбаева.

По словам Рустама Минниханова, сегодня есть много перспективных направлений для сотрудничества между Татарстаном и областью Абай. Это энергетика, промышленность, автомобилестроение, газомоторное топливо, нефтехимия, сельское хозяйство, информатизация и ряд других сфер.

— Благодаря мудрой политике глав наших государств мы имеем уникальную возможность укреплять двусторонние отношения. История нашего города и области неразрывно связана с братским татарским народом, который занимался просветительством, принимал активное участие в благотворительной деятельности. И сегодня татары вносят огромный вклад в укрепление общественного согласия и социально-экономического развития, — рассказал Нурлан Уранхаев.

Он заявил, что область Абай заинтересована в тесном сотрудничестве с Татарстаном. В составе делегации в республику приехали представители госорганов, учебных заведений и бизнес-сообщества.

В рамках визита в Татарстан делегация области Абай посетила Агентство инвестиционного развития республики, Национальную библиотеку Татарстана, КФУ. Завтра гости планируют посетить Иннополис.

В 2015 году в казахстанском Усть-Каменогорске установили скульптуру Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. Ее разместили на набережной реки Ульбы, на пересечении улиц Протозанова и Кайсенова.



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Айрат Назипов