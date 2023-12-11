Ущерб по делу основателя казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» составил 20 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ущерб по делу основателя сети казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова составил 20 млн рублей, сообщает ТАСС.



Как сообщил адвокат ресторатора Владимир Подолин, ущерб потерпевшему — компании «Промтехноком» — полностью погашен. По его словам, Орлов находится за границей по делам бизнеса, он не скрывается от следствия:

— Он там находится по делам бизнеса и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия, однако повестки он не получал.

По его словам, дело, по которому проходит Орлов, было возбуждено в 2022 году в отношении неустановленных лиц. С тех пор в офисе Орлова был проведен обыск, при этом сам бизнесмен не был допрошен ни в качестве подозреваемого, ни как свидетель.

Александр Орлов находится в Великобритании. Бизнесмен открыл в Лондоне ресторан греческой кухни Gaia и скоро планирует открыть новое заведение в Гонконге.



Орлова заподозрили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда).

Речь идет о фирме Александра Орлова «Меркурий фитнес» в «Москва-Сити». Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей. Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Фигуранта дела объявили в международный розыск.

— В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения, — сообщил Орлов.

Он добавил, что его адвокаты разбираются с этим вопросом, и поделился уверенностью, что стороны придут к разумному итогу. Ресторатор также подтвердил информацию о том, что полностью вышел из всех проектов в России.

Бизнесмен продал российскую часть Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. Орлов развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.



Александр Орлов — основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш». Казанский ресторан «Каспийка» принадлежит его TanukiFamily, а «Море&Море» — проект его международного холдинга Bulldozer Group.

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Маргарита Головатенко