В Татарстане после аномальных холодов начнется потепление

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане начнут спадать аномальные морозы, но усилится ветер. Температурный фон начнет постепенно повышаться на этой неделе, существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.



Ночью и утром во вторник, 12 декабря, ожидается от -18 до -23 градусов, на востоке — до -25... -30°С. Днем температуры воздуха составят от -14 до -19°С, на востоке — до -22°С. Прогнозируется также юго-восточный ветер с порывами до 15—17 м/с.

В среду, 13 декабря, ночные температуры составят от -17 до -22 градусов, дневные — от -12 до -17°С. Местами сохранится сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Ночью в четверг, 14 декабря, похолодает до -15... -20 градусов. Днем ожидается от -10 до -15°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 15 декабря, вероятность снега небольшая. Ночью ожидается от -13 до -18 градусов, днем — от -8 до -13°С.

Снег, метель и сильный ветер прогнозируются в субботу, 16 декабря. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, днем — от -6 до -11°С. На дорогах местами снежные заносы.

В полдень понедельника, 11 декабря, в Татарстане зафиксировали от -17 до -23 градусов. На востоке местами похолодало до -29°С.

Напомним, на прошлой неделе — 4 и 8 декабря — в Татарстане объявили два штормовых предупреждения об аномальных морозах. В республике в ночное время ожидалось до -40 градусов.



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Татьяна Демина