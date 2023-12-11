Для жителей сектора Газа в Татарстане собрали 53 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане для помощи жителям сектора Газа собрали 53 млн рублей. Об этом сообщили в ДУМ республики.

Деньги собирает благотворительный фонд «Закят». Сегодня его генеральный директор Булат Марданов провел встречу со студентами из сектора Газа, проживающими в Казани. Молодые люди рассказали о своих нуждах и подали документы на получение необходимой помощи. По этим обращениям в фонде обещали принять соответствующие решения.

Напомним, в начале ноября в Казани по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова определили центры для сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. За короткое время в республике удалось собрать 20 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 5,2 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первая партия гуманитарной помощи, отправленная из Татарстана, дошла до представителей Красного Полумесяца в Египте 17 ноября. Она предназначена для жителей палестинского анклава.

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Айрат Назипов