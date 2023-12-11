ЦИК решил проводить выборы в новых регионах, где введено военное положение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЦИК России принял решение о проведении голосования на выборах президента в 2024 году в новых регионах, где введено военное положение.

Речь идет о выборах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.



Такое решение было принято членами ЦИК единогласно в ходе заседания комиссии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство обороны России и ФСБ указали, что считают возможным проведение выборов главы государства в новых регионах страны, где действует военное положение.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. По решению ЦИК они будут трехдневными. Основной день голосования — 17 марта.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин в Кремле сообщил, что будет выдвигаться на новый срок. О намерении он заявил Герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много». На это Владимир Путин сказал: «Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться».

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Маргарита Головатенко