Власти считают возможными выборы президента России в новых регионах — там действует военное положение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство обороны России и ФСБ считают возможным проведение выборов главы государства в новых регионах страны, где действует военное положение. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Вопрос проведения выборов президента России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской области обсудили на заседании ЦИК страны. В нем приняли участие представители новых регионов, Минобороны и ФСБ.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. По решению ЦИК они будут трехдневными. Основной день голосования — 17 марта.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин в Кремле сообщил, что будет выдвигаться на новый срок. О намерении он заявил герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много». На это Владимир Путин сказал: «Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться».

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Татьяна Демина