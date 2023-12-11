Первая в России лаборатория халяль методом ПЦР откроется в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин обсудили итоги уходящего года и планы на 2024 год, сообщает пресс-служба раиса региона.



Муфтий Татарстана напомнил, что в 2023 году основные виды деятельности республиканского ДУМ были направлены на укрепление межконфессионального согласия, сохранение родного языка и татарско-мусульманских традиций, благотворительность. Духовное управление мусульман также активно участвовало в поддержке мобилизованных и гражданского населения в зоне СВО: были отправлены четыре гуманитарных груза мобилизованным в зону СВО, организованы четыре командировки в воинскую часть в ЛНР, где служат мобилизованные из Татарстана.

Проводились мероприятия в сфере молодежной политики, книгоиздания, пропаганды halal life style — мусульманской инфраструктуры и индустрии халяль.

В 2023 году муфтий Камиль хазрат встретился с патриархом всея Руси Кириллом. Обсуждались такие темы, как важность сохранения межрелигиозного и межнационального мира и взаимопонимания.

В 2024 году планируется участие в эксперименте по внедрению исламских финансов, мероприятия в рамках Года семьи, Года исламских наук и ИТ-технологий и Года Halal life style. Планируется открыть новый центр «Халяль» в Казани, первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения.

Также в планах — организация и проведение Республиканского ифтара под эгидой и брендом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в федеральном статусе с участием зарубежных гостей.

15 ноября на круглом столе «Практикум по продуктам исламского (партнерского) финансирования» в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР) его участники обсудили, с какими проблемами уже столкнулись в исламском банкинге и какие «подводные камни» ждут впереди. О том, как помочь исламским финансам начать работать, — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко