Минобороны России: Украина готовит провокацию с применением отравляющих веществ

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Спецслужбы Украины готовят против России провокацию с применением химических веществ. Планы СБУ раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Он уточнил, что Киев через украинскую компанию «Реалаб» закупил в Германии в октябре-ноябре партию химических веществ.

— По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных Сил России, — публикует его слова Минобороны.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

В оборонном ведомстве пришли к выводу, что ВСУ хотят отравить водоисточники патогенными биологическими агентами. Речь идет о питьевой воде, запасах продовольствия и кормов для животных.

В конце октября Игорь Кириллов заявил, что СБУ и национальная полиция Украины готовят провокацию с биологическим оружием, чтобы обвинить Россию. Он уточнял, что Киев хочет дискредитировать Москву на международной арене и потребовать ввести против страны новые санкции.

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Айрат Назипов