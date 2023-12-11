На довыборах муниципальных депутатов в Татарстане проголосовали более 16 тысяч жителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Более 16 тысяч жителей Татарстана приняли участие в дополнительных выборах депутатов муниципальных образований, которые состоялись 10 декабря, сообщили в ЦИК республики.



Избирательная кампания охватила 15 районов Татарстана — Нижнекамский, Нурлатский, Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Тукаевский и Ютазинский. Жители республики выбирали своих представителей — депутатов в местные органы самоуправления: в городские советы и советы сельских поселений. 290 татарстанцев проголосовали впервые.

Независимое наблюдение за ходом голосования обеспечивали около двухсот наблюдателей.

— Отрадно, что явка на воскресных выборах составила 63,11%, считаю, что для муниципальной кампании это безусловно хороший результат. Все 116 кандидатов успешно прошли этап выдвижения, были зарегистрированы. Радует их активность, ведь на некоторых участках конкуренция составляла от 9 до 12 человек на один депутатский мандат. Дополнительные выборы прошли открыто и легитимно, в строгом соответствии с законодательством, — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В течение дня 10 декабря на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило 67 обращений, все они носили справочный характер. Жалоб не поступало.

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Маргарита Головатенко