РЖД объявили о завершении проектирования участка ВСМ Москва — Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проектирование первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань завершено. Об этом на заседании совета по развитию транспортного комплекса в регионах России при Совфеде объявил заместитель главы РЖД Олег Тони.

— Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации, — цитирует его «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2020 году вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. На следующий год он выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

Осенью 2023-го сообщалось, что проект ВСМ Москва — Казань прошел госэкспертизу. При этом сроки строительства до сих пор не определены. В приоритете реализация маршрута высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.



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Татьяна Демина