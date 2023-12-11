Суд отказал МВД в заочном аресте основателя казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд отказал МВД в заочном аресте основателя казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

— Суд, рассмотрев ходатайство старшего следователя МВД, постановил в удовлетворении ходатайства об избрании Орлову А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу отказать, — зачитал решение судья Алексей Криворучко.

Как сообщил в понедельник адвокат ресторатора Владимир Подолин, ущерб потерпевшему — компании «Промтехноком» — полностью погашен. По его словам, Орлов находится за границей по делам бизнеса, он не скрывается от следствия.

Александр Орлов находится в Великобритании. Бизнесмен открыл в Лондоне ресторан греческой кухни Gaia и скоро планирует открыть новое заведение в Гонконге.



Орлова заподозрили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда).

Речь идет о фирме Александра Орлова «Меркурий фитнес» в «Москва-Сити». Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей. Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Фигуранта дела объявили в международный розыск.

Бизнесмен продал российскую часть Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. Орлов развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.



Александр Орлов — основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш». Казанский ресторан «Каспийка» принадлежит его TanukiFamily, а «Море&Море» — проект его международного холдинга Bulldozer Group.

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Маргарита Головатенко