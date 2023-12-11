Госсовет Татарстана отнимет градостроительное право у всех местных чиновников, кроме Метшина и Магдеева

До 1 января у муниципалитетов Татарстана заберут право руководить застройкой, но это не коснется Казани и Набережных Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вокруг инициативы республиканского Кабмина отобрать полномочия в области градостроительной деятельности у муниципалитетов и передать их органам государственной власти Татарстана ломали сегодня копья депутаты Госсовета на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Как уже писало «Реальное время», мастер-план социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации фактически готов, но он не может быть реализован без железной воли сверху, которая гарантирует жесткое соблюдение принципов и требований, выработанных Институтом пространственного планирования РТ. В нашем сегодняшнем репортаже — подробности обсуждения законопроекта о перераспределении полномочий, планируемые сроки их передачи и причины, по которым для Казани эта процедура откладывается на год.

Оставят минимум полномочий



Законопроект о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти республики в области градостроительной деятельности, внесенный Кабинетом министров РТ, был сегодня рассмотрен на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Цель перераспределения полномочий — реализовать единую политику при осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования и строительства на территории республики. Одновременно с принятием закона предполагается издать соответствующее постановление правительства.

Законопроект о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти республики в области градостроительной деятельности, внесенный Кабинетом министров РТ, был сегодня рассмотрен на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Проект закона умещается на одной страничке: принятие решений о комплексном развитии территорий, проведении торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории, торгов на право заключения такого договора, утверждение документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории, выдача разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов капитального строительства в целях реализации решения о комплексном развитии территории, утверждение документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, реконструкцию объектов капитального строительства в целях реализации решения о комплексном развитии территории передается органам государственной власти в лице Кабинета министров РТ или уполномоченного им органа исполнительной власти.

Перераспределив 19 полномочий органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в области градостроительной деятельности и передав их республиканскому Минстрою, законодатель планирует оставить за органами местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности, а также проведение общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу включения МКД в программы комплексного развития территории.

«Учитывая опыт других»

Прежде чем перейти к сути вопроса, глава комитета Александр Тыгин сделал комплимент присутствовавшему на заседании директору Института пространственного планирования Олегу Григорьеву — выразил восхищение работой коллектива, подготовившего документ, который позволит навести порядок в застройке прежде всего Казанской агломерации. А о содержании проекта рассказал замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев.

— Мы изучили практику других субъектов, она показывает, что во многих субъектах Российской Федерации принимаются законы, предусматривающие передачу полномочий от органов местного самоуправления органам исполнительной власти субъектов, в том числе и в сфере градостроительства, — подчеркнул он. — Более 65 субъектов РФ приняли порядка 160 законов о перераспределении полномочий, из них более 40 субъектов приняли законы о перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности.

О содержании проекта рассказал замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев. взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Кудряшев перечислил муниципальные полномочия, которые, учитывая поручение раиса Республики Татарстан и положительную практику субъектов РФ, предлагается передать на республиканский уровень. В частности, речь идет о принятии решений о подготовке схем территориального планирования, подготовке и утверждении единого документа о территориальном плане градостроительного зонирования поселения или городского округа, принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки, подготовке и утверждении местных нормативов для строительного проектирования и внесения в них изменений, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования и на отклонение от предельных разрешенных параметров строительства.

Для реализации этих планов предлагается создать новый отдел в республиканском Минстрое, в котором будут работать чиновники, занимавшиеся этими вопросами на местах. Передать полномочия всех муниципальных образований предполагается с 1 января 2024 года, исключения составляют Казань и Набережные Челны, для которых срок передачи полномочий предлагается отодвинуть на год.

— Это два округа, которые самостоятельно с этим справляются, — заметил Александр Тыгин.

А застройщики против!

Несмотря на то, что о причинах и планах передачи полномочий говорилось уже давно, единогласно одобрить их готовы оказались далеко не все депутаты. Казанский девелопер Эмиль Хуснутдинов заявил, что «нельзя ломать Казань», где, по его мнению, все вопросы, связанные с градостроительной политикой, успешно решаются на муниципальном уровне:

— Зачем Казань туда же?!

Казанский девелопер Эмиль Хуснутдинов заявил, что «нельзя ломать Казань», где, по его мнению, все вопросы, связанные с градостроительной политикой, успешно решаются на муниципальном уровне. взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

— Поэтому Казань и Челны отложили на год, — примиряюще отреагировал Александр Тыгин. Но поскольку его оппонент настаивал, напомнил, что вопросы развития Казанской агломерации затрагивают интересы шести прилегающих районов республики и согласовать действия шести муниципалитетов — дело сложное: — Кто, шесть районов утверждать [каждый документ] будут? Ну вы же в теме…

А Олег Григорьев дополнил картину, рассказав, как сложно было получить необходимую информацию от столичного управления архитектуры — договориться о взаимодействии, по его словам, удалось лишь после «неприятного разговора» с мэром Казани:

— Так что такого безоблачного решения вопроса с Казанью нет. Управление должно находиться в одних руках…

— У вас таких полномочий достаточно, — продолжил настаивать, повернувшись к Олегу Григорьеву, депутат, чье имя связано с компаниями, которые возвели в Казани немало крупных жилых комплексов.

— Мы не госорган, — возразил Григорьев.

— Нам надо признавать, что мы упустили многое, например дорожную сеть, и ситуацию надо исправлять, — напомнил Тыгин.

— Как это все случится? — не успокаивался Хуснутдинов.

— Ребята, мы за вас будем молиться, — усмехнулся глава комитета и остановил дебаты.

— Всей полноты власти мы не забираем, — успокоил напоследок Владимир Кудряшев.

А по окончании заседания комитета на вопрос «Реального времени» о том, что ранее говорилось о возможном пересмотре решений о строительстве, об изменении генпланов поселений и правил землепользования и застройки, с которыми категорически не согласно население пригородов Казани, Владимир Кудряшев дал понять, что изменить некоторые решения будет сложно, если не невозможно.

— Можно, конечно, отменить такие решения через суд, — добавил он, но обнадеживать, что результат судебного иска будет положительным, не стал.