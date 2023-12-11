В парках и скверах Казани покажут новогодние представления за 1,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общественных пространствах Казани в новогодние каникулы 2024 года планируется провести театрализованные представления. На них Дирекция парков и скверов города выделила 1,8 млн рублей.

Всего запланировано шесть театрализованных представлений под названием «Автобус чудес» — по два 1, 2 и 3 января. Они пройдут в Казани на ул. Баумана, в Горкинско-Ометьевском лесу, бульваре «Ак чәчәкләр», парке «Крылья Советов», по ул. Мира и в ЖК «Салават купере».

По контракту артист гарантирует, что в случае предъявления Дирекции парков и скверов Казани каких-либо претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением авторских прав, он примет их на себя и разрешит ситуацию самостоятельно за свой счет. Заказчик в свою очередь дает гарантию, что организация и проведение показа постановок будет проходить с соблюдением условий договора.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организацией театрализованных представлений в общественных пространствах Казани займется индивидуальный предприниматель из Москвы Всеволод Соколов. Сумму, на которую заключен контракт, ему выплатят из городского бюджета.

Дирекция парков и скверов Казани обязалась ему перечислить аванс — 30% от суммы контракта, или 574,6 тысячи рублей. Остальные средства исполнитель получит в течение недели с момента подписания заказчиком акта оказанных услуг.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани на организацию и проведение цикла новогодних концертных программ готовы направить 2,3 млн рублей из городского бюджета. Одной из площадок их проведения станет территория Центра семьи «Казан», где находится главная елка.



В первый день праздничных мероприятий концерт у «Чаши» пройдет в тематике «Советский Новый год», во второй день там выступят артисты профессионального театра, кавер-группа, фокусники, аниматоры, ростовые куклы, ходулисты и артисты оригинального жанра в новогодних костюмах. На третий день в программе запланировано мероприятие в тематике «Дискотека двухтысячных» с участием диджея.



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Татьяна Демина