Минсельхоз Татарстана раздаст 700 миллионов, но фермеры просят регулировать цены

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», республиканский Минсельхоз разработал новые меры поддержки агропромышленного комплекса на 2024 год. Деньги получат как владельцы племенного скота, так и те, кто содержит маточное товарное поголовье. Но, как говорит фермер Эльдар Махмудов, сельхозпроизводители могли бы вообще обойтись без субсидий, если бы в регулирование цен на сбыт продукции вмешалось государство. Сколько миллионов раздадут владельцам крупного рогатого скота и почему сельхозпроизводителям нужны не деньги, а контроль цен — читайте в материале издания.



Миллионы рублей на субсидии

Минсельхоз Татарстана готовит новые меры господдержки республиканского агропромышленного комплекса по отдельным направлениям на 2024 год. Для этого будут внесены изменения в постановление Кабмина Татарстана от 2021 года. В нем появится обновленный пункт: «Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидии на поддержку содержания маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, софинансируемой из федерального бюджета». То есть, субсидии должны получить владельцы маточного товарного поголовья.

Обделение субсидиями владельцев племенного скота в Минсельхозе объяснили следующим образом: «Данный порядок разработан для товарных хозяйств. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, финансируются порядком предоставления из бюджета Татарстана субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства, софинансируемой из федерального бюджета из расчета 5 тыс. рублей на одну условную голову».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства, софинансируемой из федерального бюджета по мероприятию приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в 2023 году предусмотрены 73,1 млн рублей. Кроме того, дополнительно из бюджета республики выделены 655,9 млн рублей. На 2024 год планируется финансирование на сумму 31,8 млн рублей из федерального бюджета и дополнительно 664,5 млн рублей из бюджета Татарстана, — говорится в сообщении.

Что же касается владельцев маточного товарного поголовья, то в этом году на их поддержку было выделено 5 млн рублей, 3 млн рублей было выделено из федерального бюджета, а еще 2 миллиона дал бюджет республиканский. На следующий же год размер субсидий вырастет до 8,9 млн рублей.

«Если будет нормальное государственное регулирование цен, то нам даже субсидий не нужно»

Тему выделения субсидий «Реальное время» попросило прокомментировать фермера из Менделеевского района Эльдара Махмудова. Он отметил, что сельхозпроизводители могут обойтись и без выделения денег от государства, если оно начнет регулировать цены на продажу их молока и пшеницы на заводы:

— Если будет нормальное государственное регулирование цен, то нам даже субсидий не нужно. Если молоко и зерно будут в цене, литр солярки должен стоить как литр молока, а килограмм пшеницы — как килограмм аммиачной селитры. На сегодняшний день селитра стоит 20 рублей за килограмм, а солярка постоянно скачет в цене. Если цены будут нормальные, то и субсидий не нужно будет. Почему молокозаводы занижают цены на закупку молока? Потому что в них от молока лишь 30%, которое идет на прилавки, а остальное — это не пойми что, — считает Махмудов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фермер отметил, что сейчас сельхозпроизводители вынуждены тратить много денег на закупку кормов для животных, но их продукцию заводы покупают по слишком низким ценам. По его мнению, в положение дел должно вмешаться государство и начать заниматься регулированием цен.

— Цена хлеба в магазинах почти 50 рублей, а пшеницу у нас покупают по 12 рублей за килограмм. Получается две буханки — это 100 рублей, и 12 рублей, разница есть? Ситуация с мясом точно такая же, — заключил собеседник издания.

Как Минниханов критиковал владельцев племенного скота

В сентябре этого года раис Татарстана Рустам Минниханов упрекнул некоторые районы республики, которые не справляются с закупкой племенного скота, а также отстают в производстве молочной продукции. В своем послании Госсовету глава подчеркнул, что в регионе для развития животноводства в республике оказывается поддержка по всем направлениям — от приобретения племенного скота до строительства высокотехнологичных комплексов и кормовых центров. Вместе с тем, хотя эти инструменты для всех одинаковы, пользуются ими по-разному. Во время выступления раиса досталось Дрожжановскому и Камско-Устьинскому районам, также под критику попали сразу восемь разных районов республики. Причиной стали отказ от закупки племенного скота и отсутствие производства молочной продукции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Например, за прошлый год в Дрожжановском и Камско-Устьинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота. В настоящее время в Дрожжановском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишевском и Пестречинском районах не реализуется ни одного крупного инвестпроекта. В результате только один Кукморский район производит молока больше, чем эти восемь вместе взятые. Это 140 тысяч тонн молока в год. Наша главная задача — не допустить снижения поголовья. Дорожная карта по его восстановлению, строительству новых животноводческих комплексов принята татарстанскими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства нужно обеспечить контроль за выполнением, — подчеркнул глава республики.



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