Итоги дня: повышение зарплат госслужащих, возрождение Царскосельского лицея, Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 сентября:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Аркадаг. В качестве почетного гостя он участвует в мероприятиях ко Дню независимости Туркменистана, который отмечается 27 сентября. Рустам Минниханов уже встретился с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении на 5,5% с 1 октября зарплат отдельным категориям госслужащих. В список вошли глава государства, председатель правительства страны, а также министры и руководители отдельных ведомств.
- Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. В нем предложено готовить к госслужбе молодежь с юных лет.
- В Татарстане разработали законопроект о патриотическом воспитании граждан в республике, определяющий государственную политику в этой сфере. Необходимость изменений объяснили актуальностью укрепления и дальнейшего развития выстроенной системы патриотического воспитания.
- Госдума приняла заявление об осуждении присутствия в парламенте Канады 98-летнего бандеровца Ярослава Хунки из 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что чествование мужчины должно быть уголовно наказано.
- В Казани разработали новую программу по укреплению гражданского согласия в городе. Реализовывать ее планируется с 2024 по 2030 годы. В этом году на программу выделят 4,8 млн рублей.
- Власти Татарстана прорабатывают вопрос приобретения школами оборудования для проектирования беспилотников. В республике есть сеть авиастроительных классов, но сам вопрос проектирования летательных аппаратов пока не решен.
- Кабмин России поддержал инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных по закону об оборотных штрафах. Допустившая утечку компания должна будет возместить вред пользователю, что засчитывается как смягчающее обстоятельство.
- Блогеры Илюса и Раушан Миннегалеевы, попавшие в скандал из-за несостоявшихся туров в Дубай, вышли на связь. Они заявили, что никого не обманывали, а деньги уже возвращаются туристам. «Если суждено быть какому-то уголовному делу, мы это принимаем и от следствия не бежим», — сказала Илюса Миннегалеева.
- Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции приостановлены с 1 октября еще на 6 месяцев.
- В Армении суд решил арестовать экс-мэра Еревана Альберта Базеяна по делу о подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он задержан 23 сентября вместе с семью членами военно-патриотической организации «Крестоносцы».
- Савеловский районный суд Москвы в особом порядке рассмотрел уголовное дело главаря челнинской группировки «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Его признали виновным в организации заказного убийства и назначили наказание виде 25 лет в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступлений.
- Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) передумал запускать в России сервис каналов WA Channels из-за угрозы блокировки. Всем остальным пользователям в ближайшее время предоставят возможность создавать свои каналы.
- В Татарстане на 21 день ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта из-за высокой пожароопасности. Минлесхозу республики поручено перекрыть шлагбаумами лесные дороги.
- Мобильные пункты вакцинации у станций метро Казани с 26 сентября из-за сокращения продолжительности светового дня изменили график приема. Теперь они работают на один час меньше — с 8:00 до 18:00.
- Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству с предложением допустить юниоров до международных соревнований. Спортсменов до 17 лет хотят допускать в нейтральном статусе: без флага и гимна и при условии проведения матчей не в России.
- В России у студентов может появиться право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Предложение предоставить его подготовила и направила на заключение правительства группа депутатов Госдумы.
- Из бюджета Казани на покупку противогололедных материалов в 2023 году готовы потратить 564,4 млн рублей. Заказчик материалов — Комитет внешнего благоустройства и администрации всех семи районов города.
- В Казани завершилось обновление Юнусовской площади — там благоустроили «Сад любви», «Сад танца» и «Сад-майдан». Также работы закончились в «Саду рыбака», где воссоздали статую и фонтан.
- Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить оппозиционера и политика Алексея Навального** к 19 годам колонии строгого режима по делу об экстремизме. Время, которое он провел в заключении, засчитают в общий срок наказания из расчета один день за один день.
Ключевые события 580-го дня специальной военной операции на Украине:
- Утром, около 05.30 по московскому времени, Украина пыталась совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны России. Беспилотник сбит средствами ПВО.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за сентябрь 2023 года превысили 17 тысяч человек. Также Украина лишилась 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.
- В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении отражены четыре атаки украинских подразделений у н.п. Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ около Вербового.
- На Купянском направлении нанесено огневое поражение ВСУ около н.п. Берестовое в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. На Красно-Лиманском отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ.
- На Херсонском направлении уничтожено более 15 украинских военнослужащих и поражены десять автомобилей ВСУ. На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ у н.п. Ровнополь и отражена атака в Старомайорском
- Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожен украинский истребитель Миг-29. Средствами ПВО за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM и противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотников.
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Справка
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** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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