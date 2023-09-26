Суд признал законным приговор Алексею Навальному* по делу об экстремизме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить оппозиционера и политика Алексея Навального* к 19 годам колонии строгого режима по делу об экстремизме, сообщает ТАСС.



Суд после рассмотрения жалобы защиты постановил оставить решение первой инстанции без изменений. Таким образом, жалоба защиты осужденных осталась без удовлетворения.

Время, которое политик провел в заключении, будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день.

Московский городской суд в августе признал его виновным в организации и создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК России) и приговорил к 19 годам лишения свободы.

Напомним, Алексей Навальный* на сегодняшний день отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере и неуважение к суду — в 2022 году его приговорили в девяти годам лишения свободы. Он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Маргарита Головатенко