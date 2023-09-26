Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Сегодня около 05.30 Украина пыталась совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Накануне ночью сообщалось, что над регионом были также уничтожены еще два украинских дрона.



Вчера Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО восьми украинских беспилотников самолетного типа в небе над над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом, Брянской и Курской областями.



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Илина Хакимова