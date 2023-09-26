«У нас впереди обновленный социализм»: в Татарстане разработали законопроект о патриотическом воспитании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа депутатов Госсовета Татарстана разработала проект нового закона «О патриотическом воспитании граждан в Республике Татарстан», который определяет государственную политику в этой сфере. Необходимость более комплексного законодательного регулирования данного вопроса объяснили актуальностью укрепления и дальнейшего развития выстроенной в республике системы патриотического воспитания. Детали законопроекта — в материале «Реального времени».

«Законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию»

Законопроект разработала рабочая группа, образованная распоряжением председателя Госсовета Фарида Мухаметшина. В нее вошли 13 человек, в том числе зампредседателя парламента Марат Ахметов, председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, глава Комитета по социальной политике Светлана Захарова, член комитета Динар Бариев, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева, депутат и бывший президент Академии наук Мякзюм Салахов, член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Эдуард Шарафиев, принимающий участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Также в разработке принимали участие руководители фракций «Единая Россия» и КПРФ — Юрий Камалтынов и Хафиз Миргалимов.

Подобные законы приняты в ряде регионов России, например в Свердловской и Ростовской областях. В Татарстане же сейчас действует принятая девять лет назад Концепция патриотического воспитания детей и молодежи, с февраля 2018 года есть Координационный совет Республики Татарстан по патриотическому воспитанию, председателем которого является вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Отдельно Минмолодежи вместе с другими ведомствами реализует подпрограмму «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2019‒2025 годы» государственной программы по развитию молодежной политики.

— Учитывая важность сохранения накопленного опыта работы, актуальность укрепления и дальнейшего развития выстроенной в Республике Татарстан системы патриотического воспитания, представляется назревшей необходимость комплексного законодательного регулирования данного вопроса, — следует из пояснительной записки.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Согласно ей, законопроект определяет государственную политику Татарстана в сфере патриотического воспитания граждан, ее цель, принципы, задачи. Он распределяет полномочия между органами государственной власти, дает право муниципалитетам «участвовать в деятельности по патриотическому воспитанию» и утверждать программы.

— Законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования отношений в области патриотического воспитания граждан в Республике Татарстан, — отмечается в пояснении к проекту закона.

Что входит в задачи патриотического воспитания

Согласно проекту закона, под патриотическим воспитанием понимается целенаправленная деятельность властей, социально ориентированных некоммерческих организаций «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».

— Основной целью патриотического воспитания является формирование у граждан духовно-нравственных и социальных ценностей, гражданственности, развитие верности конституционному и воинскому долгу, ответственности и дисциплинированности, — следует из законопроекта.

Среди принципов патриотического воспитания: адресная работа с гражданами, организация взаимодействия органов власти с субъектами патриотического воспитания, в том числе некоммерческими организациями, непрерывность и преемственность в патриотическом воспитании граждан, формирование отношения к семье как основе российского общества и т. д.

Основными задачами являются:



воспитание граждан в духе уважения к конституциям России и Татарстана;

формирование у граждан уважения к культурному, историческому прошлому и традициям России и Татарстана, готовности к служению Отечеству, его защите, добросовестному выполнению гражданского, профессионального и воинского долга;

realnoevremya.ru/Максим Платонов

привитие гражданам чувства гордости и уважения к государственным символам страны и республики;

развитие системы патриотического воспитания, повышение престижа государственной службы, совершенствование подготовки граждан к службе в Вооруженных силах РФ;

развитие волонтерской деятельности;

формирование у граждан потребности в духовно-нравственном развитии и уважительного отношения к старшему поколению, обеспечение связей между поколениями, проявление заботы о пожилых и близких людях, укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей;

развитие дружественных связей между народами, создание условий для обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, противодействия проявлениям экстремизма.

В рамках реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания планируется готовить специалистов в этой сфере, разрабатывать туристские маршруты по историческим местам, оказывать поддержку деятелям искусства и литературы в создании патриотических произведений. Отдельно речь идет о создании и сохранении историко-краеведческих и мемориальных музеев, установлении и благоустройстве памятников, обелисков, стел и других мемориальных сооружений, объектов, увековечивающих дни воинской славы и памятные даты России и Татарстана, а также об организации выставок, фестивалей, конкурсов. Планируется также организовать взаимодействие образовательных организаций с организациями ветеранов, музеями боевой славы, а также ветеранами войны и боевых действий. Еще один пункт — обеспечение условий для прохождения гражданами допризывного и призывного возрастов подготовки к военной службе.

Дополнительных расходов из бюджета Татарстана закон не потребует — финансирование выделяется на подпрограмму о патриотическом воспитании. В ближайшие три года на нее собираются потратить по 10 миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Прописано и участие граждан

В законе также расписываются полномочия органов власти. Отдельно есть статья об участии граждан в мероприятиях, направленных на пропаганду патриотического воспитания. Они могут участвовать в:

сохранении и обустройстве отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества;



в проведении поисковой работы, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

в сохранении и благоустройстве воинских захоронений, мест погребения погибших при защите Отечества, установке надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, и т. д.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Патриотизм за один день не воспитывается»

Как сказал депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов, при разработке закона народные избранники опирались на историю СССР, политику, философию, социологию и даже менталитет. Собеседник «Реального времени» объяснил, что в патриотическое воспитание вкладывается любовь к Родине, к окружающим, старшему поколению, уважительное отношение к символам государства.

— На нашем прошлом, былых заслугах и настоящем заложено поведение человека. Ленин говорил молодым, что нужно: «Учиться, учиться и еще раз учиться». А ведь посмотрите, кого за 30 лет воспитали на Украине! Поэтому наша история живая, она напоминает о себе. Кто мог подумать, что в эти годы два братских народа столкнутся с фашизмом. Мы же воюем не против украинского народа, а мы воюем против фашизма и нацизма. Посмотрите на годы Гражданской войны, на героев Великой Отечественной войны, вот где патриотизм. Тогда проявлялась любовь к Родине, мужество, патриотизм. Все это взаимосвязанные понятия, их нельзя отрывать друг от друга, — подчеркнул Миргалимов.

Депутат отметил, что патриотизм не бывает отдельно взятым, он проявляется в шагах и поведении каждого человека. По его словам, патриотизм долгие годы носил отрицательную коннотацию. А сейчас российскому народу нужна идеология его тысячелетней истории.

— Не бывает государства и народа без идеологии. Посмотрите на Китай, они уважительно относятся к своей истории, Конфуцию, Мао Цзэдуну, никто его не выбросил из мавзолея, потому что они видят плюсы и минусы своих правителей. Поэтому у нас впереди обновленный социализм, наподобие КНР, где все будет направлено на развитие каждого человека. Мы правильно сделали. Национализации без патриотизма не бывает, — прокомментировал Миргалимов.

Депутат объяснил: законопроект будет направлен на все группы населения. Он считает, что патриотов нельзя делить по возрастам: «Патриот — он или патриот, или нет. Законы не делятся по возрасту».

— Незнание закона не освобождает от ответственности. Нужно уважительно относиться к своим символам. Мы должны принять этот закон за основу. Сегодняшний патриотизм объединяет людей вокруг нашего Главнокомандующего Владимира Путина и против фашизма. Но мы не должны забывать, что у нас внутри есть много проблем, которые надо решить после победы над нацистами, которые окопались на украинской земле. Патриотизм за один день не воспитывается, он воспитывается годами, с садика и семьи. Если как раньше, госучреждения, предприятия будут вместе работать, решать проблемы, через патриотизм, героизм и мужество, мы сумеем одолеть все наши вопросы, которые накопились за 30 лет, — заметил он.