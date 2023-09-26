Раис Татарстана прибыл в Туркменистан

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Аркадаг. В качестве почетного гостя он принимает участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости страны 27 сентября, сообщает его пресс-служба.



Минниханов встретился с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. Раис республики отметил, что Туркменистан всегда был для Татарстана стратегическим партнером, а в условиях непростой обстановки в мире сотрудничество между Россией и Туркменистаном приобретает особую значимость.

— На наш взгляд, необходимо придать новую динамику нашему экономическому сотрудничеству. Есть немалый потенциал в таких отраслях, как автомобилестроение, судостроение, транспортировка газа, энергетика, нефтедобыча, — заключил Рустам Минниханов.

В Ашхабаде 27 сентября состоятся торжественные мероприятия по случаю государственного праздника — 32-й годовщины независимости Туркменистана.

Раис Татарстана ранее встречался с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в кулуарах XIX чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште. На встрече Рустам Минниханов и Сердар Бердымухамедов обсудили планы по предстоящим визитам делегаций.

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Маргарита Головатенко