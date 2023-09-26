Мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро сократили время работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мобильные пункты вакцинации у станций метро Казани сокращают с 26 сентября рабочее время на один час. Это связано с укорочением светового дня, объяснили в Управлении здравоохранения города.

Теперь мобильные пункты вакцинации у станций метро будут работать с 8.00 до 18.00, а не 19.00, как было до сегодняшнего дня. Время перерыва остается прежним — с 13.00 до 14.00.

За три недели в мобильных пунктах от гриппа привились 14 244 казанца. От пневмококковой инфекции вакцинировались 2 679 горожан.

Привиться можно у шести станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». За первую неделю работы этих пунктов прививку против гриппа сделали более 6 тысяч жителей столицы Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 15 сентября пункты вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции также открылись в торговых центрах «Южный» и «Парк Хаус». Они работают с 10.00 до 20.00.

В конце августа в поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа. Для взрослых предназначен «Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во II и III триместрах пойдет гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри».



Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска. Руководителям органов власти в области образования в регионах рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

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Максим Кокунин