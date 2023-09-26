Владимир Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. В учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет, сообщает «РИА Новости».

По словам Алексея Комиссарова, лицей планируется возродить «именно как учебное заведение»: «Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

Глава государства в свою очередь поинтересовался, где планируется разместить учреждение, так как в лицее находится музей. В ответ на это ректор РАНХиГС заявил, что рассматриваются разные варианты — как новые, так и исторические площади.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

— Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации, — сказал Алексей Комиссаров.

Императорский Царскосельский лицей — привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 год. В русской истории известно в первую очередь как школа, воспитавшая поэта Александра Сергеевича Пушкина и воспетая им.

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Максим Кокунин