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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

15:14, 26.09.2023
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщает пресс-служба регулятора.

Такие операции приостановлены с 1 октября еще на шесть месяцев. Банк России объяснил решение поддержанием финансовой стабильности.

Ограничения касаются переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Их ввели с 1 апреля 2022 года. Ранее их продлевали до 30 сентября 2023 года.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанки Татарстан

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