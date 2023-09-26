ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран
Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщает пресс-служба регулятора.
Такие операции приостановлены с 1 октября еще на шесть месяцев. Банк России объяснил решение поддержанием финансовой стабильности.
Ограничения касаются переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Их ввели с 1 апреля 2022 года. Ранее их продлевали до 30 сентября 2023 года.
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