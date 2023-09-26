Сергей Шойгу: потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за сентябрь 2023 года превысили 17 тысяч человек, 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
— За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер», — сказал Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
Кроме того, российские войска значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении. По словам Сергея Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов «контрнаступления», западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: «оружие как путь к миру», такие циничные действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.
В начале сентября президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны достигли 71 тысячи человек с начала контрнаступления.
— По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов — почти 18 тысяч, — рассказал российский лидер.
Глава государства также назвал контрнаступление Украины провалом. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.
Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.
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