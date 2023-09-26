Сергей Шойгу: потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за сентябрь 2023 года превысили 17 тысяч человек, 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

— За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер», — сказал Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.



Кроме того, российские войска значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении. По словам Сергея Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов «контрнаступления», западные кураторы Киева не отступают от своего бесчеловечного принципа: «оружие как путь к миру», такие циничные действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.

realnoevremya.ru (архив)

В начале сентября президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны достигли 71 тысячи человек с начала контрнаступления.

— По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов — почти 18 тысяч, — рассказал российский лидер.

Глава государства также назвал контрнаступление Украины провалом. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.



Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Максим Кокунин