Депутаты предложили сделать проезд для студентов бесплатным

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России у студентов техникумов, колледжей и вузов может появиться право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Такую инициативу подготовила и направила на заключение Правительства группа депутатов от ЛДПР во главе с зампредом фракции Сергеем Леоновым.

— Принятие указанного законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории Российской Федерации равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты обратили внимание, что сейчас в России не предусмотрены на федеральном уровне единые льготы при проезде на общественном транспорте для студентов очной формы обучения. В настоящее время решение о скидках на проезд каждый регион устанавливает самостоятельно.

В некоторых субъектах России льготный проезд для студентов и вовсе отсутствует.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об образовании в РФ» и дополнить его положением, согласно которому обучающиеся по очной форме по основным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, уточняет ТАСС.

В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 января 2024 года.

В мае кандидаты на пост президента Лиги студентов Татарстана уже обращали внимание, что одна из главных проблем студентов в республике связана с транспортом, а точнее — с отсутствием льготного проезда. В Лиге студентов уже выступали с предложением ввести его, поскольку расходы на транспорт у этой категории весьма существенные.

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Илина Хакимова